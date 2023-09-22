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亞城看板

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
10月7日(周六)中午12時至下午1時，台美醫師協會(NATMA Atlanta)將與沃爾瑪藥房(Walmart Pharmacy)合作，在僑教中心提供流感疫苗注射服務。此活動由台美菁英會亞城分會(TAP-ATL)協辦。(主辦單位提供)
10月7日(周六)中午12時至下午1時，台美醫師協會(NATMA Atlanta)將與沃爾瑪藥房(Walmart Pharmacy)合作，在僑教中心提供流感疫苗注射服務。此活動由台美菁英會亞城分會(TAP-ATL)協辦。(主辦單位提供)

亞城榮光會 10/7升旗慶雙十

亞特蘭大榮光聯誼會主辦的亞特蘭大全僑慶祝中華民國112年雙十國慶升旗典禮，將於10月7日(周六)上午11時，假亞特蘭大華僑文教服務中心舉行。

有意參加者請在上午10時30分前抵達僑教中心完成登記，以領取午餐券。

升旗典禮將於11時在中心室外舉行，之後移至室內舉行國慶慶祝活動並享用午餐。

若遇天氣不佳影響，將移到室內舉行升旗典禮。民眾如果有咳嗽，發燒症狀，請留在家中休息，請勿出席典禮。

僑教中心地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341，電話：(770)451-4456。

台美醫師協會 10/7流感疫苗注射

●10月7日(周六)中午12時至下午1時，在亞特蘭大僑教中心舉辦的中華民國國慶升旗典禮結束後，台美醫師協會(NATMA Atlanta)將與沃爾瑪藥房(Walmart Pharmacy)合作，為僑胞提供流感疫苗注射服務。此活動由台美菁英會亞城分會(TAP-ATL)協辦。此次注射僅針對持有老人醫療保險、Medicaid及一般醫療保險者，請務必攜帶醫療保險資料(紅藍卡、保險卡)以確保權益。

如有疑問，可聯絡沃爾瑪藥師陳重宇：(917)348-3077。僑教中心地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341，電話：(770)451-4456。(記者林昱瑄)

醫療保險 流感疫苗 亞特蘭大

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