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第2季信用卡債務 佛州全美第3高

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

根據個人理財網站WalletHub的最新數據，在2023年的第二季，全美以加州人的整體信用卡債務最多，德州居次，佛州第三。喬州與北卡則名列第七與第十。

該季當中，全美消費者共計持有1.2兆元的信用卡債務。

由於通貨膨脹繼續帶給各個家庭預算壓力，2022年新增信用卡的債務就增加了1160億元。WalletHub稱，2023年第二季度，消費者的信用卡債增加了近430億元，這是迄今為止第二大增幅的季度。

對於普通家庭來說，今年第二季末的信用卡債務總額平均約為1萬170元，僅比2007年第四季經濟大衰退(Great Recession)期間所創下的債務高峰1萬2412元，少了2242元。

WalletHub根據TransUnion、聯準會和勞工統計局提供的最新消費者金融數據，並根據通膨進行調整後，對50個州及華盛頓特區進行了比較。

數據顯示，第二季加州平均家庭的信用卡債務接近1萬元。總體來說，該州第二季的信用卡債務共計超過1527億元。

德州家庭以平均欠下約9200元的信用卡債務居次，而該州信用卡債務總額則將近1113億元。佛州、紐約州和伊利諾州也名列信用卡債務最大的前五位，總額分別超過871億元、796億元和467億元。

喬州及北卡則以平均家庭信用卡債務8976元及7671元，或是債務總額411億及365億元位居第七及第十。

相較之下，懷俄明州、佛蒙特州和北達科他州居民的信用卡債務總額則最少，分別約為20.9億元、22億美元和25億元。

完整報告可查看：https://reurl.cc/jv1kRp。

信用卡 加州 喬州

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