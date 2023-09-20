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龍舟隊伍破紀錄 北卡亞洲節萬人同樂

記者王明心／北卡羅來納州報導
(右起)北卡亞裔服務中心(Asian Focus)會長褚芸烈介紹財務及舞台藝術總監羅文斐、副會長侯建毅、創辦人梅資嫣、社區聯繫Tho H. Nguyen、秘書長Benjamin Uysmith。(記者王明心／攝影)
(右起)北卡亞裔服務中心(Asian Focus)會長褚芸烈介紹財務及舞台藝術總監羅文斐、副會長侯建毅、創辦人梅資嫣、社區聯繫Tho H. Nguyen、秘書長Benjamin Uysmith。(記者王明心／攝影)

北卡亞洲節再度由北卡亞裔服務中心(Asian Focus)和凱瑞(Cary)市政府聯手，日前在凱瑞Koka Booth公園舉辦，吸引上萬北卡和外州遊客。除包括副州長、州務卿、州議員、市長、市議員等近29名官員到場祝賀，參與龍舟賽的隊伍數也創下紀錄。

當天活動由龍舟賽、舞台表演、美食街、保健諮詢、兒童遊戲等組成。會長及龍舟賽總籌備人褚芸烈感謝核心團隊和所有參與社團、商家、贊助商的合作，並對長期支持該活動的陳可徵致謝。

凱瑞市長Harold Weinbrecht和莫里斯威爾(Morrisville)市長TJ Cawley表示，兩鎮很高興能擁有眾多亞裔居民，為共襄盛舉，特地邀集警察和消防隊員組隊參賽。副州長羅賓遜(Mark Robinson)說亞洲文化是美國文化的重要部分，亞裔的勤奮負責造就了北卡的過去和現在，是北卡未來的主力軍。

州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)稱許亞裔人民使北卡更加強大，她介紹到場的州議員，並為北卡國會議員Thom Tillis代讀祝賀信。KPMG和Eaton、Advance汽車零件、Aspida也派代表上台讚許亞洲節對社區的文化貢獻。

羅賓遜和米歇爾為龍舟點睛後，龍舟賽接著熱烈展開。今年參賽隊伍多達30隊，除亞裔社團和語言學校，還有公職人員、大型公司組隊參加。

長達六小時的表演節目由華裔羅凱莉(Kylie Robinson)、蔡恩亞(Jonathan Thai)主持上半場，印裔Dhruthi Siripurapu、Vishwak Thripurari擔任下半場主持。

羅凱莉帶領高歌美國國歌後，各亞裔團體使出渾身解數，唱歌、跳舞、民俗技藝、樂器演奏、為遊客提供豐沛的文化視聽饗宴。非亞裔團體的節目也充滿亞洲風味，如展示各流派的功夫、武術等。最吸睛的當屬由年輕女孩們組團表演的韓風現代舞，引來歡呼叫好，展現亞裔第二代的青春活力。

美食街整天人潮洶湧，遊客排隊購買剉冰、鹽酥雞、滷肉飯、車輪餅、日本麵包、韓國辣年糕、越南三明治等。佛光山和慈濟製作素食，讓吃素的遊客不致遺憾。杜克和北卡大學醫學院、北卡三角美國華裔臨床醫生協會、Walgreens等醫療團體為遊客量血壓、測血糖、視力檢查、注射新冠疫苗和流感疫苗、提供醫療諮詢等。文教團體向遊客介紹服務項目，也提供贈品、兒童遊戲，手工藝製作、書寫中文名字等。

伊頓電力(Eaton)亞洲資源部協調人林怡筠說該公司去年的參賽者對龍舟賽一直念念不忘，連新員工都興奮爭取加入，今年派出兩隊參加。她說公司副總裁甚至遠自加拿大而來，足見對此活動的重視。

褚芸烈回想龍舟賽從第一年只有四隊參加，到如今增至30隊，成功擴大各界對龍舟賽的認識和興趣，也成為居民闔家參與的活動，並受到企業和政界對亞裔人口的關注。今年該中心首次實況轉播龍舟賽和進行遊客回饋調查，希望活動能年年進步，達成文化交流、促進族群和諧的目的。

美食街有各色民族食物。(記者王明心／攝影)
美食街有各色民族食物。(記者王明心／攝影)
華裔羅凱莉(Kylie Robinson) 帶領大家高歌美國國歌，揭開節日序幕。...
華裔羅凱莉(Kylie Robinson) 帶領大家高歌美國國歌，揭開節日序幕。(記者王明心／攝影)
舞台上有各式表演節目。(記者王明心／攝影)
舞台上有各式表演節目。(記者王明心／攝影)
副州長Mark Robinson(左)和州務卿Elaine Marshall為龍...
副州長Mark Robinson(左)和州務卿Elaine Marshall為龍舟點睛。(記者王明心／攝影)
致詞嘉賓(左上起順時針):Cary市長Harold Weinbrecht和Mor...
致詞嘉賓(左上起順時針):Cary市長Harold Weinbrecht和Morrisville市長TJ Cawley、副州長Mark Robinson、州務卿Elaine Marshall、KPMG代表、Eaton代表、Advance Auto Parts代表、Aspida代表。(記者王明心／攝影)
表演節目由(左起) 華裔羅凱莉(Kylie Robinson)、蔡恩亞(Jona...
表演節目由(左起) 華裔羅凱莉(Kylie Robinson)、蔡恩亞(Jonathan Thai)，印裔Dhruthi Siripurapu、Vishwak Thripurari主持。(記者王明心／攝影)

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