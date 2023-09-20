全美最佳大學 北卡杜克排第7

杜克大學名列2024年全美最佳大學第七名。(記者王明心／攝影)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report) 18日發布2024年全美最佳大學排行榜，杜克大學名列第七，北卡 大學教堂山分校則是全美公立大學第四名，公私立大學總體排名第22名。

該雜誌根據19項學術品質指標來評估年度最佳大學排名，包括畢業生率、保留率(retention)、社會流動性、師資資源、同儕院校校長、教務長和院長的學術品質評估、金融資源、學生表現，和校友捐贈等。

杜克和加州 理工學院同列第七名。成立於1838年的杜克大學大學部學生總數為6640人，校園面積為8693英畝，學雜費一年6萬6172元。學生前三年必須住校，校內有700多個學生團體，包括兄弟會、姊妹會、體育俱樂部，以及各種興趣組織。運動方面以出色的男子籃球項目聞名，是美國歷史上籃球項目獲勝次數最多的前五名大學之一。

杜克大學共有十個為本科生和研究生提供服務的學院。排名靠前的研究所課程包括Fuqua商學院、Pratt工程學院、法學院、醫學 院、Sanford公共政策學院和護理學院。神學院和Nicholas環境學院所提供的研究生課程也備受推崇。著名校友包括比爾及梅琳達蓋茲基金會共同創辦人Melinda Gates、前NBA球員Carlos Boozer、前美國國會議員及三度總統候選人Ron Paul。

教堂山北卡大學已躋身全美公立大學前五名超過22年。該校在最佳價值(best value)學校排名中名列第14位，是全美公立大學該項類別連續19年的榜首。除了最佳大學排名外，該校護理系排名第四、管理第七、行銷第七、大學部商科第八、創業領域第12名，在退伍軍人最佳大學排名第九，反映出該校對軍隊和軍隊相關學生的持續承諾。