普查局 上修亞城都會區人口至510萬

美國人口普查局發布公告，將亞城都會區的人口從490萬上修為510萬。(亞城市府臉書)

根據近日發布的《聯邦公報》(Federal Register)通知，全美一些城市，包括亞特蘭大、新紐奧良和舊金山 都會區的人口有所增加。這並非因突然湧入的人潮，而是因為美國人口普查 局(U.S. Census Bureau)糾正了其於去年12月發布的城市地區人口和住房統計中的錯誤，這也使得亞城都會區人口從490萬上修為510萬。

公告中指出，原先報告亞城都會區居住在3萬7000多個房屋中，有10萬0853人被錯誤地分配到喬州甘斯維爾(Gainesville)地區。

新紐奧良都會區的人口則由從91萬4531人上修到96萬3212人。之前有4萬8681名居民被錯誤分配到該州Laplace-Lutcher-Gramercy市區，該區本應在與新紐奧良都會區合併後被刪除。

舊金山-奧克蘭 都會區人口從320萬上修至350萬。新增的近25萬居民及超過10萬套住宅，來自於聖拉斐爾-諾瓦托(San Rafael-Novato)市區。該地區因意外被單獨計算，而實際上本應被刪除並與舊金山-奧克蘭都會區合併。

在每十年一次的全美人口普查後，人口普查局都會發布一份城市地區及其人口和住房數量的清單。最近的一份於去年12月發布。