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喬州旅遊創紀錄 去年1.6億人次到訪

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州旅遊業在2022年創下紀錄，其州內外的旅客人數達到1億6770萬人次，消費額達398億元。(Explore Georgia臉書)
喬州旅遊業在2022年創下紀錄，其州內外的旅客人數達到1億6770萬人次，消費額達398億元。(Explore Georgia臉書)

根據喬治亞州長坎普(Brian Kemp)和喬州經濟發展署(GDEcD)的說法，該州旅遊業2022年創下了歷史性的遊客數量，並在幾個關鍵領域打破了紀錄。州內外的旅客人數達到1億6770萬人次，消費額達398億元，這一數字比2019年創下的紀錄還高出20億元。

2022年，喬州旅遊業產生的總體經濟影響達到730億元，比前一年增長13%。對於旅行需求的激增還創造了超過2萬個新工作，使2021年至2022年間喬州旅遊行業的就業總數超過44萬2600個。

2022年喬州旅遊業產生的總體經濟影響達到730億，較前一年增長13%。(Exp...
2022年喬州旅遊業產生的總體經濟影響達到730億，較前一年增長13%。(Explore Georgia臉書)

在傑基爾島(Jekyll Island)舉行的州長旅遊會議上，坎普對喬州多樣化的景點、城市、自然奇觀，以及為旅遊業增長做出貢獻的個人們表示欽佩。他讚揚該州的親商政策促成了這一非凡成就，並讚揚了「探索喬州」(Explore Georgia)計畫和經發署為實現這些數字所做的努力。

喬州連續三年在全美50個州和華盛頓特區的國內過夜旅遊市場(domestic overnight visitation)比率排名位居第五。旅遊業也對該州財政做出重大貢獻，州和地方稅收創紀錄達到了47億元，比2021年再增長了10.1%。

經發署署長威爾遜(Pat Wilson)強調了旅遊業在喬州經濟發展中的重要作用，該行業並嘉惠到該州所有地區。他讚揚了該州旅遊業專業人士的奉獻精神，以及「探索喬州」將該州提升為頂級旅遊目的地採取的有效營銷策略。

「探索喬州」的「準備、啟動、喬州」(Ready. Set. Georgia)活動，自2021年5月啟動以來，對旅遊業復甦並吸引遊客方面發揮了關鍵作用。

該活動得到了聯邦EDA州旅遊撥款580萬元的推動，款項並由坎普於2021年9月分配。這些資金用於加強該州的旅遊品牌並拓展該州旅遊新市場。一項獨立的SMARI廣告效果研究顯示，該活動影響了超過1.13億元的州稅收，每投資1元可獲得35元的投資回報。

GDEcD首席行銷長賈倫斯基(Mark Jaronski)對該州蓬勃發展的旅遊經濟表示讚賞。他說儘管全球旅行因疫情受到限制，喬州的旅遊業仍然保持彈性。

喬州 投資 就業

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