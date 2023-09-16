過中秋到Tower Wine買酒去　適逢75週年便宜買到好酒 享受舉杯邀明月雅興

酒莊有許多燒酒和清酒。

9月29日周五是農曆八月十五中秋節，到了中秋，即使身在海外，小酌舉杯邀明月，感懷「海上生明月，天涯共此時」的雅興，是華人 不可捨棄的儀式。有道是「月是故鄉明，酒是家鄉醇」，美國東南區最大的烈酒零售商 Tower Beer Wine & Spirits酒莊位於Doraville和Buckhead，歡迎大家登門買來自家鄉的好酒，自飲、送禮兩相宜。

Tower酒莊是美國東南區最大的烈酒零售商，自1948年開業以來，一向以最優惠的價格供應來自世界各地的名酒。今年適逢Tower 酒莊成立75周年，各類的香檳、葡萄酒、水果酒、馬丁尼、瑪格麗塔Margarita等特惠販售中。

華人好小酌，節日飲酒已成為中華民族的習俗。中秋節又稱仲秋節、團圓節，時在農曆八月十五日。在這個節日，無論家人團聚，還是摯友相會，人們都離不開賞月飲酒。中秋節飲酒的歷史可以追溯至漢代，漢朝的天子在八月裡要飲用釀製工藝極其複雜的美酒；而唐朝則有了登台觀月、飲酒對月的「賞月」。傳承至今，華人每逢中秋之夜，闔家歡聚一堂，喝一杯小酒，已成為節日美的享受一部分。

還有華人熟悉的亞洲酒類，來自中國的茅台、女兒紅、棉竹大曲、紹興花雕酒、劍南春、青島啤酒和青島純生啤酒；來自台灣的金門高粱酒，及獲得世界金獎的金車噶瑪蘭威士忌(Kavalan Whisky)。而近年受歡迎的日本 及韓國燒酒，日本山崎、白州、竹鶴、余市等高級品牌威士忌，還有消費者都相當熟悉的各式日本清酒、日本Kirin、Asahi、Sapporo啤酒、泰國Singha啤酒及新加坡Tiger啤酒等。

Tower為服務顧客，酒莊內經驗豐富的華裔工作人員會保持社交距離地解答各種有關酒水疑問，協助顧客挑選到適合滿意的好酒。客人可透過網站：TowerWineSpirits.com觀看各類特價酒類與其他相關資訊，並在網上訂購。客人可到店自取，於Tower店外取貨。