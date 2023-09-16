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平安駕駛最重要 這些路怒原因一定要知道

專業保險經紀人Grace Hong Lu
作者專業保險經紀人Grace Hong Lu
作者專業保險經紀人Grace Hong Lu

大家好！我是 Grace Hong Lu，也是大家熟知的高妹，美國家庭保險(American Family Life Insurance，簡稱 AMFAM)Hong Lu 保險事務所負責人。今天要和大家談一個只要我們開車出門，就有可能遇到的「路怒暴力」(Violent road rage)問題，希望所有的駕駛人都能「快快樂樂出門，平平安安回家」。

富比世顧問公司(Forbes Advisor)根據九項指標對1萬名持有汽車駕照的民眾進行調查，且在每州至少訪問了200名駕駛人。調查結果發現，全美暴力路怒事件呈上升趨勢。2022年有413人在路怒槍擊事件中受傷，比 2018 年增加了 135%。在一些州，「挑釁式駕駛」(confrontational driving)往往更為常見，這使得駕駛在開車時面臨更大的風險。而路怒暴力問題最嚴重的州是亞利桑納州。

最近 Hong Lu 保險事務所承保業務已從喬治亞州，擴大到阿拉巴馬州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、佛羅里達州和田納西州。這些州的路怒問題嚴重性，依次為阿拉巴馬州(全美第6)，佛州(全美第17)，南卡(全美第30)，喬州(全美第31)，北卡(全美第33)，和田州(全美第35)。其中，阿拉巴馬州和佛州的路怒較嚴重些。

值得喬州駕駛人注意的是，雖然喬州的路怒整體排名不高，有6%的喬州駕駛者表示曾有其他駕駛者下車對他們大聲叫罵或打鬥；但居然有高達48%的喬州駕駛人在該州經歷路怒頻率，遠高於路怒第一名亞利桑納的31.5%。

富比世顧問公司調查指出，路怒問題不可輕忽，因為一旦發生財產損失事故，平均汽車保險將會上漲45%，肇事者保險則會上漲47%。

根據調查，39.35%的受訪者表示交通壅塞是導致路怒的原因，38.06%認為當事人原本就壓力大，32.49%認為當事人原本就在生氣，33.89%的人認為是因為遲到，26.18%的人則認為是因為疲勞而路怒。

而最容易爆發路怒的地點，則是城市街道(29.18%)，高速公路或公路(26.59%)，停車場(14.9%)，十字路口(12.36%)和郊區道路(6.99%)。

高妹希望所有的用路人都能平安。若是您想要擁有一份量身打造的保單，想聽聽專業又貼心的保險經紀人的建議，又或者想成為高妹的工作小伙伴，請不要猶豫聯繫 Grace Hong Lu 保險事務所辦公室電話：678-259-0038，手機：678-557-1880，微信號：Graceluhong，電郵 [email protected]，公司地址：260 Prospect Place, Alpharetta, GA 30005。

另外，今年初開業的 Hong Lu 保險事務所，由於獲得廣大華人的信賴與支持，不僅獲得最佳新人獎，還連連贏得每月最佳事務所。因著業務快速擴張，特別公開誠聘保險經紀業務員。這項職務的待遇優越，提供專業知識培訓與考照，要求中英文說寫與基礎電腦文書及考保險執照能力。希望大家能一起創造理想事業，成就自我，決勝未來。簡歷電郵至：[email protected]

有關路怒詳情可參閱：https://www.forbes.com/advisor/car-insurance/state-rankings-confrontational-drivers/。

保險 阿拉巴馬州 喬州

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