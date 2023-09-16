第一IC銀行賀中秋 感恩特惠回饋存戶 9月25至27日電匯轉帳免手續費

第一IC銀行總行位於喬州Doraville。(第一IC銀行提供)

業績表現優秀的第一IC銀行(First IC Bank)，對客戶的照顧貼心又細心。該銀行瞭解海外遊子在中秋時節思鄉心情，特別選在中秋節的前夕，舉感恩回饋活動，凡在第一銀行持有個人帳戶者，於9月25日(週一)至27日(週三)這三天，電匯轉帳至中國、韓國或美國境內，均享有免手續費的優惠服務。機會難得，有海外匯款需求的民眾，趕快把握中秋節前的驚喜回饋方案。

今年的農曆八月十五是西曆9月29日(週五)，是亞裔 東方人的中秋節，韓裔英文又將這天稱為「韓國感恩節」(Korean Thanksgiving Day)。這天是慶祝一家團圓的日子，第一IC銀行表示，9月29日就是中秋節，想趕在過節前匯款給家人的該銀行存戶，趕快把握這機會，就近至所在的第一IC銀行各分行辦理，記得匯款每筆金額上限不得超過1000美元。

總行位於喬治亞州Doraville市的第一IC銀行，2000年在喬州成立，業績逐年攀升， 2017年第一IC銀行正式成立控股公司，為客戶提供全方位多元的金融服務，2017年8月又將服務觸角延伸至亞裔人口眾多的德州 ，在達拉斯卡羅爾頓市成立全德州第一間分行，目前亞特蘭大都會區已有Doraville、Duluth、 Sugar Loaf 、Johns Creek、 Suwanee、Norcross 等六家分行。第一IC 銀行為了加強對華人社區的服務，紐約Bay Side 及新澤西州的Palisades Park分行相繼於2019年2月、3月開幕，洛杉磯及西雅圖也有LPO貸款 辦事處，以便為更多華裔人士提供全方位金融理財服務。

第一IC銀行各分行均有華人提供各項金融服務，房屋貸款、商業貸款及各相關部門也都設有華文代表，華裔及華資企業不論有房屋貸款或創業貸款需求，第一 IC銀行均能為提供全方位簡便快速審核的說中文服務。第一IC銀行總行地址：5593 Buford Highway Doraville, GA 30340，總行電話：770-451-7200。可以撥打Johns Creek分行的華文專線：770-418-1363。網址：www.FirstICBank.com。