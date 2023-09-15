我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

全美最適科技工作州 北卡、喬州列前十

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

根據商業諮詢公司Venture Smarter的最新「全美最適合科技工作州排名」榜單，華盛頓州拿下冠軍首位，加州第二。北卡羅來納州及喬治亞州分別排名第六與第七。

這項分析了與科技職業相關的指標，例如科技工作的時薪中位數、每個州每千個工作中從事科技的人數，以及遠端工作者的比率。此研究將這些得分計算出一個科技友好指數(滿分100分)，並藉此排名，揭示了全美最適合從事科技工作的州。

研究顯示，華盛頓州總得分最高，為87.72分。該州擁有最多的遠端工作者數量，並且每千人中從事科技業的人數排名第二。該州的所有行業時薪中位數排名第二，在科技業中時薪中位數排名也是第二。

加州是全美從事科技業第二好的州，得分為84.78分。該州是全美科技工作時薪中位數最高的州，從事科技業者比其他行業者時薪高出259%。21.4%的加州勞工為遠端工作。

維吉尼亞州得分為82.38分，排名第三。該州每千位就業者中從事科技業人數最多。維州科技業勞工的時薪中位數比所有行業的時薪中位數高出228%。

馬里蘭州以76.08分排名第四。該州的遠端工作者比率位居全美第二，為24%。馬州每千名就業者中就有54人從事科技工作。

科羅拉多州得分為71.10分排名第五。科州科技工作的時薪中位數為51.33元，比該州所有行業的平均時薪高出212%。科州每千名就業人口中就有48名從事科技業。

北卡以69.52分排名第六。該州科技職位的時薪中位數為49.22元。

喬州排名第七，得分為62.95分。該州每千人中有36人從事科技職位。

新澤西州的得分為62.92分排名第八，其科技工作時薪中位數為51.19元。德拉瓦州排名第九，得分為62.68分，科技工作時薪中位數為50.75元。

麻州以60.48分躋身第十。該州23.71%的工人遠端工作，其科技人員的時薪中位數比所有其他職業高出187%。

該排名中的分最差的為懷俄明州，僅有3.83分。懷州每千個工作中從事科技業比例最低，也是遠程工作者比例最低的州之一。

加州 就業 北卡羅來納州

上一則

衛生部助理部長參訪美京 肯定華裔貢獻

下一則

維州費郡治安惡化 商店搶案半年增千起

延伸閱讀

蘋果、華為肉搏戰 富士康打工人時薪洩露贏家

蘋果、華為肉搏戰 富士康打工人時薪洩露贏家
蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家

蘋果與華為正面對決 富士康這數據洩露贏家
北卡官員、華人 燭光哀悼嚴資杰

北卡官員、華人 燭光哀悼嚴資杰
徐東風宣布 參加北卡第2區國會議員初選

徐東風宣布 參加北卡第2區國會議員初選

熱門新聞

網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
18歲的搶劫慣犯，兩周前在華埠劫車(右圖)因受害華人拒絕指認而被釋放，14日他(左圖)又回到華埠搶劫另一名華男。(華埠治安互助隊提供)

吃定華人怕事 受害華男拒指認 搶嫌獲釋又回華埠行搶

2023-09-14 15:20
警方公布的越獄逃犯卡瓦坎特最新照片，原先一臉落腮鬍已刮得乾乾淨淨，並身穿綠色帽T。(路透)

「壁虎功」越獄11天 賓州殺人犯鬍子剃光、偷車逃逸

2023-09-10 21:18
一名61歲的華男遭三名女非裔劫匪當街毆打搶走車鑰匙。(華埠治安互助隊影片截圖)

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

2023-09-08 09:38
華爾街日報2024年最佳大專院校排名，德州只有德州農工大學與萊斯大學擠進前百大，圖為德州農工大學校園一景。（取自德州農工大學網站）

華爾街日報全美大學百強 德州僅兩校上榜

2023-09-10 02:15
芝市將免費替市民接種新版新冠補強疫苗。(本報檔案照片)

8成美國人2年未打新冠疫苗 醫：應考慮接種最新補強針

2023-09-12 10:17

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢