全美最適科技工作州 北卡、喬州列前十

根據商業諮詢公司Venture Smarter的最新「全美最適合科技工作州排名」榜單，華盛頓州拿下冠軍首位，加州 第二。北卡羅來納州 及喬治亞州分別排名第六與第七。

這項分析了與科技職業相關的指標，例如科技工作的時薪中位數、每個州每千個工作中從事科技的人數，以及遠端工作者的比率。此研究將這些得分計算出一個科技友好指數(滿分100分)，並藉此排名，揭示了全美最適合從事科技工作的州。

研究顯示，華盛頓州總得分最高，為87.72分。該州擁有最多的遠端工作者數量，並且每千人中從事科技業的人數排名第二。該州的所有行業時薪中位數排名第二，在科技業中時薪中位數排名也是第二。

加州是全美從事科技業第二好的州，得分為84.78分。該州是全美科技工作時薪中位數最高的州，從事科技業者比其他行業者時薪高出259%。21.4%的加州勞工為遠端工作。

維吉尼亞州得分為82.38分，排名第三。該州每千位就業 者中從事科技業人數最多。維州科技業勞工的時薪中位數比所有行業的時薪中位數高出228%。

馬里蘭州以76.08分排名第四。該州的遠端工作者比率位居全美第二，為24%。馬州每千名就業者中就有54人從事科技工作。

科羅拉多州得分為71.10分排名第五。科州科技工作的時薪中位數為51.33元，比該州所有行業的平均時薪高出212%。科州每千名就業人口中就有48名從事科技業。

北卡以69.52分排名第六。該州科技職位的時薪中位數為49.22元。

喬州排名第七，得分為62.95分。該州每千人中有36人從事科技職位。

新澤西州的得分為62.92分排名第八，其科技工作時薪中位數為51.19元。德拉瓦州排名第九，得分為62.68分，科技工作時薪中位數為50.75元。

麻州以60.48分躋身第十。該州23.71%的工人遠端工作，其科技人員的時薪中位數比所有其他職業高出187%。

該排名中的分最差的為懷俄明州，僅有3.83分。懷州每千個工作中從事科技業比例最低，也是遠程工作者比例最低的州之一。