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研究：喬州經典南方口音正快速消失

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

根據喬治亞大學(UGA)和喬治亞理工學院(Georgia Tech)語言學系的一項新研究發現，所謂的喬州口音在近幾代中發生了「快速」轉變。

研究人員使用19世紀末至2000年代初出生的喬州本土白人的轉錄音頻，研究了受試者發出某些元音的方式，例如"prize"中的母音"i"和"face"中的"a"。

喬州大學富蘭克林藝術與科學學院(Franklin College of Arts and Sciences)語言學系副教授倫威克(Margaret Renwick)說，她們發現在喬州，白人英語口音在過去幾代人中已經偏離了傳統的南方發音。「今天的大學生說話聽起來不像他們的父母，他們的父母說話也不像再上一代的父母。」

教授們表示，他們看到了嬰兒潮一代和X世代之間的「顯著變化」，那就是喬州口音的沒落速度又快又猛。

倫威克說，在聽了數百小時喬州人錄製的音頻，研究人員注意到年長的演講者，通常帶有濃重的南方拖腔(Southern drawl)，現在的大學生卻沒有。「哪一代喬州人說話聽起來最南方？我們猜測是出生於20世紀中期的嬰兒潮一代。然後我們驚訝發現，從X世代開始，南方口音消失非常快速。」

老一輩喬州人傾向於將"prize"發音為"prahz"，將"face"發音為"fuh-eece"，但年輕一代的發音卻完全不同。

"prize"中雙元音的變化是南方腔調中最古老的典型發音，可以追溯到100多年前。倫威克說，「像"face"這樣單詞的南方發音出現在20世紀初，具有傳統南方慢吞吞音調的顯著特徵。」

先前該研究的重點放在喬州白人的錄音音頻，該團隊現在正在研究該州非裔民眾的口音變化。

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