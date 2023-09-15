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全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

在全美500多所學院和州立大學中，大學排名研究團體Niche將喬治亞理工學院(Georgia Tech)列為2024年排名第三的最佳公立大學。喬治亞大學(UGA)則名列第九，比去年上升一位。

「最新的Niche排名鞏固了喬治亞大學作為頂尖全美公立大學的地位，再次證明了本校正在開展的工作成效斐然，」校長 Jere W. Morehead說，「我們在教師招聘和改善本科生生活和學習體驗方面的持續戰略投資顯然產生了非常積極的影響。」

該排名基於對美國教育部的學術、招生、財務和學生生活數據的分析。

今年排名第一的是洛杉磯加州大學(UCLA)，亞軍是安娜堡密西根大學(University of Michigan-Ann Arbor)。

美東南區其他上榜前十的學校還包括了第五名的佛羅里達大學(University of Florida)及第七位的教堂山北卡大學(UNC-Chapel Hill)。

Niche表示，全美頂尖私立大學和學院是耶魯大學

完整排名可查看：https://shorturl.at/ehR27

加州大學 教育部 耶魯大學

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