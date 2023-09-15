喬州今年1至8月 史上第2高溫

今年1月至8月，喬州溫度創下了自1895年有記錄以來的第二熱。(Centennial Olympic Park臉書)

根據美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)的最新數據顯示，今年1月至8月喬治亞州寫下自1895年以來同期，僅次於2017年的第二高溫紀錄。今年迄今，該州平均氣溫為67.8度，比上世紀「正常」溫度高出3度。

根據世界計量組織(World Metrological Organization)和歐盟氣候監測服務機構哥白尼(Copernicus)的數據，全球可能剛經歷了有紀錄以來最熱的夏季。

喬州 今夏也比往年同期溫暖，今年的6月至8月，氣溫平均列在該州最熱季節的第30名。

化石燃料的燃燒和其他人類活動正在推高全球各地平均氣溫，而且加劇極端氣候和其他自然災害。2023年迄今為止，全美已經經歷了創紀錄的23場劇烈氣候，損失已達10億元，其中又以颶風 Idalia橫掃東南部造成的災難最為嚴重。

從夏威夷的火災到佛羅里達州的熱帶風暴，全美幾乎沒有任何地區能夠逃脫自然災害或破紀錄的高溫。

2023年也可能成為喬州有紀錄以來最溫暖的年份之一。喬治亞大學(UGA)農業氣候學家諾克斯(Pam Knox)說，很大程度上是由於今年年初冬季異常炎熱。2023年1月至3月創下該州同期最熱的紀錄，平均氣溫比正常水平高6.4度。

異常暖冬導致喬州著名的桃樹提前開花，但當3月份短暫出現寒流時，它們又因此受到傷害。據估計，該州90%的桃子在寒流中被毀，促使聯邦政府向喬州數十個郡發布災難聲明。

上個月末，颶風Idalia則襲擊了喬州部分農村地區。

南喬州的農村郡，沿著大致從Valdosta延伸到Waycross，再一直延伸到海岸的走廊，是受災最嚴重的地區之一。日前，拜登總統批准為庫克郡(Cook)、格林郡(Glynn)和朗茲郡(Lowndes)受影響的人們提供聯邦救災援助，後又經州長坎普(Brian Kemp)申請，擴大到其他25個郡。

Idalia還對喬州其他最有價值的農作物造成巨大損失，尤其是山核桃 (pecans)。

喬治亞大學(UGA)的教授威爾斯(Lenny Wells)表示，可能仍需幾周時間才能了解山核桃損失的全部狀況，但他補充，風暴路徑地區的山核桃種植者可能損失50%到80%。他也估計該州山核桃總量應有15%至20%的損失，而這個數字可能在精算後還會上修。

另外，在11月底颶風季節結束之前，喬州和東南部其他地區仍可能會面臨更具破壞性的風暴。上個月，NOAA上調了颶風季節預測，預計今年將出現較以往更多的風暴，部分原因是海洋持續創下高溫紀錄。

NOAA對10月至12月的最新預測顯示，喬州屆時氣溫仍將比正常情況為高，尤其是南部地區。