喬州黑奴後裔 反對放寬開發限制
居住在喬治亞州沿海薩佩洛島(Sapelo Island)上社區的奴隸後裔，近日因一項取消保護房屋及開發措施的提案再次與政府槓上。霍格哈莫克(Hogg Hummock)社區居民表示，此提案可能導致地價稅高漲以及地產開發商大量進駐，更可能使得當地名列全美珍貴歷史遺蹟的特色消失殆盡。
日前，逾30位居民集結反對麥金塔郡(McIntosh )官員提出放寬現有房屋面積及開發限制的分區條例。
現行規定於1994年頒布，唯一目的是保護南方僅存的少數族群古拉吉奇(Gullah-Geechee)。該族群分布自北卡到佛州的東南海岸，自從其曾為黑奴的祖先在內戰中獲得自由以後，就一直居住在此。
薩佩洛島位於沙凡納以南約60哩處，與美洲大陸分離，只能乘船到達。
自1976年以來，喬州擁有該島上大部分未受破壞的30平方哩的荒野，霍格哈莫克社區則坐落在其中不到一平方哩的範圍。學者們表示，這些居民保留了大部分非洲遺產，包括獨特的方言、撒網捕魚和編織籃子等技能和手工藝。
居民們表示，失去分區保護將吸引大型海濱建商及移民到來，從而驅逐原有居民，導致地價和房產稅飆升。
霍格哈莫克於1996年被列入國家歷史名勝名錄(National Register of Historic Places)，名列全美珍貴歷史遺蹟。但為了能有效保護社區，居民須依賴於麥郡政府，但該郡1萬1100名居民中有65%是白人。
現行法令將霍格哈莫克指定為一個特別分區，限制住宅面積上限為1400平方呎的供暖和空調空間，禁止除建築地基外的鋪路，並要求在拆除任何被認定國家歷史名勝的結構前須獲得許可。日前提交給分區委員會的擬議變更將消除這些對開發的限制。
當天，郡分區委員會倉促做出一些改變，旨在安撫島上居民，並投票將修訂後的法令發交麥郡委員會。該會擁有最終決定權，並可在下次開會時對此提案進行投票。
該地居民瓦茲(Jazz Watts)表示，這些改變太倉促了，分區委員會應放棄整個提案。
郡經理佐克斯(Patrick Zoucks)則在聲明中為提案進行辯護，稱這「符合霍格哈莫克居民和麥郡所有公民的最佳利益」。
這並不是該島非裔居民第一次與郡政府發生衝突。
一些家庭已將其房子出售給建造度假屋的外來者。2012年，數十名霍格哈莫克居民和地主湧入郡法院，對因房價高漲導致的稅金激增提出上訴。郡官員撤回了大部分訴訟。
居民隨後於2015年向聯邦法院起訴該郡，稱消防員和垃圾收集等政府服務缺乏正在侵蝕該島社區。該案於去年達成和解，麥郡同意改善緊急服務和道路維護。一些居民的房產稅也被凍結到2025年。
委員會專員洛森(Roger Lotson)反對最初取消房屋面積上限的提議。他說，不確定其他委員會如何投票，但他會試圖說服他們霍格哈莫克值得保留，「包括我自己在內的許多人都擔心，如果允許任何大小的房子興建，薩佩洛的獨特性很快就會消失。」
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