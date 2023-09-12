我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

喬州黑奴後裔 反對放寬開發限制

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州薩佩洛島上的黑奴後裔們近日因郡政府擬取消一項保護其房產措施的提案進行抗爭。圖為島上霍格哈莫克社區的一位居民走過其八代之前祖先所居住的房屋遺跡。(美聯社)
喬州薩佩洛島上的黑奴後裔們近日因郡政府擬取消一項保護其房產措施的提案進行抗爭。圖為島上霍格哈莫克社區的一位居民走過其八代之前祖先所居住的房屋遺跡。(美聯社)

居住在喬治亞州沿海薩佩洛島(Sapelo Island)上社區的奴隸後裔，近日因一項取消保護房屋及開發措施的提案再次與政府槓上。霍格哈莫克(Hogg Hummock)社區居民表示，此提案可能導致地價稅高漲以及地產開發商大量進駐，更可能使得當地名列全美珍貴歷史遺蹟的特色消失殆盡。

日前，逾30位居民集結反對麥金塔郡(McIntosh )官員提出放寬現有房屋面積及開發限制的分區條例。

現行規定於1994年頒布，唯一目的是保護南方僅存的少數族群古拉吉奇(Gullah-Geechee)。該族群分布自北卡到佛州的東南海岸，自從其曾為黑奴的祖先在內戰中獲得自由以後，就一直居住在此。

薩佩洛島位於沙凡納以南約60哩處，與美洲大陸分離，只能乘船到達。

自1976年以來，喬州擁有該島上大部分未受破壞的30平方哩的荒野，霍格哈莫克社區則坐落在其中不到一平方哩的範圍。學者們表示，這些居民保留了大部分非洲遺產，包括獨特的方言、撒網捕魚和編織籃子等技能和手工藝。

居民們表示，失去分區保護將吸引大型海濱建商及移民到來，從而驅逐原有居民，導致地價和房產稅飆升。

霍格哈莫克於1996年被列入國家歷史名勝名錄(National Register of Historic Places)，名列全美珍貴歷史遺蹟。但為了能有效保護社區，居民須依賴於麥郡政府，但該郡1萬1100名居民中有65%是白人。

現行法令將霍格哈莫克指定為一個特別分區，限制住宅面積上限為1400平方呎的供暖和空調空間，禁止除建築地基外的鋪路，並要求在拆除任何被認定國家歷史名勝的結構前須獲得許可。日前提交給分區委員會的擬議變更將消除這些對開發的限制。

當天，郡分區委員會倉促做出一些改變，旨在安撫島上居民，並投票將修訂後的法令發交麥郡委員會。該會擁有最終決定權，並可在下次開會時對此提案進行投票。

該地居民瓦茲(Jazz Watts)表示，這些改變太倉促了，分區委員會應放棄整個提案。

郡經理佐克斯(Patrick Zoucks)則在聲明中為提案進行辯護，稱這「符合霍格哈莫克居民和麥郡所有公民的最佳利益」。

這並不是該島非裔居民第一次與郡政府發生衝突。

一些家庭已將其房子出售給建造度假屋的外來者。2012年，數十名霍格哈莫克居民和地主湧入郡法院，對因房價高漲導致的稅金激增提出上訴。郡官員撤回了大部分訴訟。

居民隨後於2015年向聯邦法院起訴該郡，稱消防員和垃圾收集等政府服務缺乏正在侵蝕該島社區。該案於去年達成和解，麥郡同意改善緊急服務和道路維護。一些居民的房產稅也被凍結到2025年。

委員會專員洛森(Roger Lotson)反對最初取消房屋面積上限的提議。他說，不確定其他委員會如何投票，但他會試圖說服他們霍格哈莫克值得保留，「包括我自己在內的許多人都擔心，如果允許任何大小的房子興建，薩佩洛的獨特性很快就會消失。」

投票 名勝 喬州

上一則

普立茲克：國軒投資20億伊州建電池廠

延伸閱讀

全美首創 加州明年起將8月定為「跨性別歷史月」

全美首創 加州明年起將8月定為「跨性別歷史月」
阻生源外流 民代將提案 擬補貼私校生學費

阻生源外流 民代將提案 擬補貼私校生學費
金曉星醫生接替余永新醫生 擔任王嘉廉社區醫療中心醫務總監

金曉星醫生接替余永新醫生 擔任王嘉廉社區醫療中心醫務總監

爭取無菸社區 啟揚中心辦戒菸研討會

爭取無菸社區 啟揚中心辦戒菸研討會

熱門新聞

61歲的歐沛里歐在家門口清理車子遇劫。(youtube截圖)

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

2023-09-06 10:35
兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

2023-09-06 11:13
北卡大學為嚴資杰舉行燭光哀悼會。(該校官網)

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

2023-09-06 16:01
一名61歲的華男遭三名女非裔劫匪當街毆打搶走車鑰匙。(華埠治安互助隊影片截圖)

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

2023-09-08 09:38
全美生活費用最高的8個都會區，加州聖荷西排第三。（美聯社）

全美生活費最高8都會區 加州4地進榜 聖荷西排第3

2023-09-05 22:16
警方公布的越獄逃犯卡瓦坎特最新照片，原先一臉落腮鬍已刮得乾乾淨淨，並身穿綠色帽T。(路透)

「壁虎功」越獄11天 賓州殺人犯鬍子剃光、偷車逃逸

2023-09-10 21:18

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬