喬州黑奴後裔 反對放寬開發限制

喬州薩佩洛島上的黑奴後裔們近日因郡政府擬取消一項保護其房產措施的提案進行抗爭。圖為島上霍格哈莫克社區的一位居民走過其八代之前祖先所居住的房屋遺跡。(美聯社)

居住在喬治亞州沿海薩佩洛島(Sapelo Island)上社區的奴隸後裔，近日因一項取消保護房屋及開發措施的提案再次與政府槓上。霍格哈莫克(Hogg Hummock)社區居民表示，此提案可能導致地價稅高漲以及地產開發商大量進駐，更可能使得當地名列全美珍貴歷史遺蹟的特色消失殆盡。

日前，逾30位居民集結反對麥金塔郡(McIntosh )官員提出放寬現有房屋面積及開發限制的分區條例。

現行規定於1994年頒布，唯一目的是保護南方僅存的少數族群古拉吉奇(Gullah-Geechee)。該族群分布自北卡到佛州的東南海岸，自從其曾為黑奴的祖先在內戰中獲得自由以後，就一直居住在此。

薩佩洛島位於沙凡納以南約60哩處，與美洲大陸分離，只能乘船到達。

自1976年以來，喬州 擁有該島上大部分未受破壞的30平方哩的荒野，霍格哈莫克社區則坐落在其中不到一平方哩的範圍。學者們表示，這些居民保留了大部分非洲遺產，包括獨特的方言、撒網捕魚和編織籃子等技能和手工藝。

居民們表示，失去分區保護將吸引大型海濱建商及移民到來，從而驅逐原有居民，導致地價和房產稅飆升。

霍格哈莫克於1996年被列入國家歷史名勝 名錄(National Register of Historic Places)，名列全美珍貴歷史遺蹟。但為了能有效保護社區，居民須依賴於麥郡政府，但該郡1萬1100名居民中有65%是白人。

現行法令將霍格哈莫克指定為一個特別分區，限制住宅面積上限為1400平方呎的供暖和空調空間，禁止除建築地基外的鋪路，並要求在拆除任何被認定國家歷史名勝的結構前須獲得許可。日前提交給分區委員會的擬議變更將消除這些對開發的限制。

當天，郡分區委員會倉促做出一些改變，旨在安撫島上居民，並投票 將修訂後的法令發交麥郡委員會。該會擁有最終決定權，並可在下次開會時對此提案進行投票。

該地居民瓦茲(Jazz Watts)表示，這些改變太倉促了，分區委員會應放棄整個提案。

郡經理佐克斯(Patrick Zoucks)則在聲明中為提案進行辯護，稱這「符合霍格哈莫克居民和麥郡所有公民的最佳利益」。

這並不是該島非裔居民第一次與郡政府發生衝突。

一些家庭已將其房子出售給建造度假屋的外來者。2012年，數十名霍格哈莫克居民和地主湧入郡法院，對因房價高漲導致的稅金激增提出上訴。郡官員撤回了大部分訴訟。

居民隨後於2015年向聯邦法院起訴該郡，稱消防員和垃圾收集等政府服務缺乏正在侵蝕該島社區。該案於去年達成和解，麥郡同意改善緊急服務和道路維護。一些居民的房產稅也被凍結到2025年。

委員會專員洛森(Roger Lotson)反對最初取消房屋面積上限的提議。他說，不確定其他委員會如何投票，但他會試圖說服他們霍格哈莫克值得保留，「包括我自己在內的許多人都擔心，如果允許任何大小的房子興建，薩佩洛的獨特性很快就會消失。」