全美最不適合生育州 喬州入前十

根據WalletHub的「2023年最適合和最不適合生育州」的排名顯示，喬治亞州仍舊名列最差十名。(美聯社)

根據財務網站WalletHub的「2023年適合生育州」的排名顯示，最適合生育的五個州依序為：麻州、明尼蘇達州、佛蒙特州、羅德島州及北達科他州。儘管喬治亞州今年排名上升一位到第46位，仍舊名列最不適合生育的前十名州。

該報告數據指出，全美有保險 者的平均分娩費用超過2600元，沒有保險者則接近1萬5000元。

為確定全美最適合父母及新生兒的地方，該財經網站從四個關鍵維度對50個州和哥倫比亞特區進行了比較：成本、醫療保健、嬰兒友好度和家庭友好度。它並使用31個相關指標評估這些維度，以100分制評分，其中滿分100分代表對準父母和新生兒最有利的條件。

喬州 的總得分僅有34.31分。喬州在成本方面表現最好，排名為第29位。在其他三個維度上表現不佳，醫療保健方面排名第46，嬰兒友好方面排名第48，在家庭友好方面排名第42。

喬州的其他細項排名還包括：

人均助產士和婦產科醫生排名第22位；育嬰假政策得分全美第34高；嬰兒死亡率(由低至高)全美第37位；人均兒童保育中心排名第38位；人均兒科醫生和家庭醫生數排名第46位；嬰兒出生體重過低比率(由低至高)第49位。

排名墊底的10個州中有九個位於南部。排在第47位至51位的州分別是西維吉尼亞州 、路易斯安納州、南卡羅來納州、阿拉巴馬州和密西西比州。

完整名單可查看：https://shorturl.at/BISV4。