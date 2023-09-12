喬州重畫選區訴訟案 開始審理

喬州針對選區重畫的訴訟近日已開始進行審查及開庭。(記者林昱瑄╱攝影)

聯邦最高法院日前對投票 權法案(Voting Rights Act)進行解釋，裁定阿拉巴馬州州議會在為2024年選舉重畫的國會選區歧視非裔 公民。此判決引發多州正進行一系列相關訴訟，喬州 針對選區重畫的訴訟也將開始進行審查及開庭。

如果挑戰者獲勝，民主黨可能獲得喬州14個聯邦眾議院席位之一，以及多個州參議會和州眾議會席位。

該聯邦法第2條規定，選區畫分不能導致對少數族裔選民的歧視，少數族裔選民必須有機會選舉自己傾心的候選人。

喬州針對選區重畫的一名原告告訴聯邦法官，法律要求該州為非裔選民提供更多政治機會，但該州則暗示原告正試圖對國會和立法選區進行非法的種族選區畫分。

美國地區法官瓊斯(Steve Jones)正在沒有陪審團的情況下審理該喬州案件。瓊斯在2022年初步裁定，喬州選區重畫的某些部分可能違反聯邦法，但需通過審理充實事實以做出裁決。如違法，瓊斯可命令由共和黨控制的喬州州議會重畫選區。

原告辯稱，喬州在2010年至2020年間增加了近50萬非裔居民，但卻沒有畫出新的非裔占多數的州參議會選區，而僅額外畫定了兩個非裔占多數的州眾議會選區。該州的失敗「顯而易見」。他們還主張喬州應有另一個非裔占多數的國會選區。

原告的代表律師拉金(Sophia Lin Lakin)表示，「儘管可畫定新的非裔占多數選區，但非裔選民仍被排除在新的政治機會之外。」白人選民繼續投票反對非裔選民喜歡的候選人，就證明仍然需要投票權法案中關於畫分黑人占多數選區的補救措施。

但泰森(Bryan Tyson)則為該州的選區辯護，他辯稱「喬州與阿州截然不同」。泰森指出，民主黨奧索夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)當選聯邦參議員，以及拜登在2020年成功贏得喬州16張選舉人票，證明非裔選民支持的候選人也能獲勝。

泰森還重申了該州論點，即喬州繪製地圖是為了保護現任者並優先考慮共和黨多數派，這些動機根據聯邦法是合法的。他認為，最近的投票行為表明政黨，而不是種族，是激勵選民的最重要因素。

「當黨派之爭是一個同樣合理的解釋時，你就不能假設這是種族問題，」他說。

但原告的另一位律師卡納(Abha Khanna)駁斥泰森的論點，稱他對黨派之爭和當前喬州非裔選舉成功的關注，忽視了該州根據投票權法案第2條所承擔的義務。