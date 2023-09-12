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喬州颶風Idalia援助 擴大至28郡可申請

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
颶風Idalia日前襲擊喬州南部及沿海地區。目前GEMA救災援助以適用於喬州共28個郡。(美聯社)
颶風Idalia日前襲擊喬州南部及沿海地區。目前GEMA救災援助以適用於喬州共28個郡。(美聯社)

颶風Idalia於8月30日席捲喬治亞州南部和沿海地區後，拜登於9月7日批准了喬州三個郡的災難聲明(disaster declaration)，向Cook、Glynn和Lowndes三郡的個人和政府提供援助。後經喬州州長坎普(Brian Kemp)提出請求，目前救助範圍又增加了25郡。

喬州現在也有資格申請GEMA救災援助的25個郡包括：Appling、Atkinson、Bacon、Berrien、Brantley、Brooks、Bullock、Camden、Candler、Charlton、Clinch、Coffee、Colquitt、Echols、Emanuel、Jeff Davis、Jenkins、Lanier、Pierce、Screven、Tattnall、Thomas、Tift、Ware及Wayne等郡。

坎普估計，此次喬州政府的公共基礎設施損失至少為4100萬元，遠高於全州宣布災難所需的1900萬元門檻。

以上這些郡的每個人都有資格獲得個人和公共援助。個人援助可用於支付個人恢復費用，包括臨時住房、房屋維修、用於彌補未投保財產損失的低成本貸款等。

公共援助可以支付州和地方政府實體及非營利組織的恢復費用，包括用於清除廢墟和應急工作的資金。

居民可上網申請救濟：https://www.disasterassistance.gov/，或致電：(800)621-3362。

喬州 拜登 貸款

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