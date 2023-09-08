韓企現代、LG再砸20億 喬州生產電動車電池

現代汽車集團和LG能源解決方案公司(LG Energy Solution)近日宣布，將再額外投資20億元，為現代在喬州設立的電動車廠生產電池。(美聯社)

現代汽車集團(Hyundai Motor Group)和製造電動車 鋰離子電池的LG能源解決方案公司(LG Energy Solution)近日宣布，將額外投資 20億元，並再雇用400人，為現代正在喬治亞州建設的電動車廠生產電池。

這兩家南韓公司宣布的此一消息，擴大了其三個月前啟動的合作夥伴關係，兩家企業之前已經在沙凡納(Savannah)以西、布來恩郡(Bryan)的Ellabell社區，共占地2900英畝的地點設廠生產電池。此據點鄰近預計2025年開始生產的現代車廠廠址。

新的合作消息使兩家公司在喬州 廠的總投資額超過75億，總體計畫員工數將達到8500人。

現代發言人史都華(Michael Stewart)表示，這次的額外投資並不意味著現代/LG電池廠將生產更多電池。該廠仍預計每年為30萬輛電動車供應足夠的電池，與5月首次宣布成立合資公司時的產能相同。

現代汽車表示，喬州廠最初計畫每年生產30萬輛車，但隨後可能擴大到每年生產50萬輛。

現代汽車於去年首次宣布將在喬州興建在美首個專門生產電動車的工廠時，被譽為該州史上最大的經濟發展項目。此後，多個供應商已承諾投資近22億元，並雇用5000名員工。

喬州州長坎普(Brian Kemp)在一聲明中讚揚現代和LG對該廠的額外投資，他表示，將在此一基礎上再接再厲，繼續將喬州打造成全美電動車之都。

喬州經發署發言人阿特韋爾(Jessica Atwell)表示，喬州和地方政府將推出額外的激勵措施，但細節則尚未揭露。

喬州和地方政府已承諾提供18億元的稅收減免和其他福利。新投資將允許該公司依法申請更多稅收減免，例如在五年內再獲得1000萬元的州所得稅抵免，每個工作可獲5250元。阿特韋爾表示，州和地方政府也可能在基礎設施援助和設備補貼等可自由支配的激勵措施上投入更多資金。