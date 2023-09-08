禁跨性別青少年激素療法 聯邦裁定：喬州可重啟

聯邦法官裁定，喬州將可重啟禁止對於18歲以下的跨性別者進行激素治療的法令。圖為LGBTQ+維權人士日前參與亞特蘭大市的Gay Pride Festival遊行。(美聯社)

美國聯邦區域法院法官杰拉蒂(Sarah Geraghty)5日裁定，喬治亞州禁止對18歲以下跨性別 者，實施激素替代療法(hormone replacement therapy)的法令可以執行。聯邦上訴法院日前才通過允許阿拉巴馬州 恢復實施類似禁令，此舉無疑也將杰拉蒂之前要求暫停禁令的裁決推翻。

杰拉蒂表示，上個月第11巡迴上訴法院的三名法官小組對阿州法律做出裁決，同意該州可實施禁令，禁止使用青春期阻滯劑(puberty blockers)和激素來治療跨性別兒童後，她不可能繼續維持之前自己所做出的暫停禁令裁決。她發布了暫緩或擱置自己先前的裁決令，因她預計阿州案件可能會在更高層法院的法官面前重新審理。

喬州 檢察長辦公室發言人理查森(Kara Richardson)發表聲明對此裁決感到滿意，「將繼續努力保護喬州兒童的健康和福祉」。

喬州案件的原告律師表示，他們「主要是對那些無法在喬州獲得所需護理或無法根據孩子的最大利益做出醫療決定的家庭感到失望」，並表示法律抗爭之路尚未結束。

喬州參議會第140號法案允許醫生開出青春期阻斷藥物，並允許已接受激素治療的未成年人繼續治療。但它禁止任何18歲以下的新患者開始激素治療，並禁止對18歲以下跨性別者進行大多數性別確認手術。

該禁令於7月1日生效。而喬州幾名跨性別兒童、家長和一社區組織對此禁令提出訴訟。杰拉蒂於8月20日頒布了一項初步命令，阻止該禁令實施。

杰拉蒂在8月裁定，這些跨性別兒童面臨禁令所帶來「迫在眉睫的風險」，包括抑鬱、焦慮、飲食失調、自殘和自殺念頭。她說，其風險超過了她的命令對該州造成的任何損害。

對阿州法律做出裁決的第11巡迴法院法官則表示，各州「在保護兒童免受毒品侵害方面有著迫切的利益，特別是那些利益不確定、最近使用量激增以及被不可逆轉的結果影響的兒童。 」

目前全美至少有22個州現已頒布法律，限制或禁止為跨性別未成年人提供性別肯定醫療服務。其中大多數州都已被起訴。