喬州港務局捐600萬 改善沙凡納可負擔房

喬州港務局承諾將捐600萬元，於沙凡納建立經濟適用房。圖為沙凡納港邊一景。(沙凡納市府網站)

喬治亞州 港務局(Georgia Ports Authority)官員5日表示，將在未來幾年捐款600萬元，以改善沙凡納(Savannah)和鄰近社區的可負擔住房。

該市府官員在一份新聞稿中表示，此筆向沙凡納可負擔住房基金(Savannah Affordable Housing Fund)挹注的資金，將是該基金自12年前成立以來最大的外部捐款。

港務管理局是一個州機構，負責管理喬州 沙凡納港和布倫瑞克港(Brunswick)繁忙的業務。沙凡納港是全美第四繁忙的零售貨物和其他貨櫃運輸港口。

港務局的資金將主要用於中低收入 居民的房屋維修，以及為沙凡納大部分勞動力所居住的三個城市：沙凡納、花園城(Garden City)和溫特沃斯港(Port Wentworth)符合條件的首次購屋者提供首付援助。

港務局首席執行長林奇(Griff Lynch)在一份聲明中表示，這些勤奮的人們幫助該港取得成功，我們有責任幫助他們實現住房夢想。

沙凡納經濟適用住房基金由市府官員於2011年發起，旨在支持該地區經濟適用住房的開發和保護。港務局計畫在八年內每年向該基金捐款75萬元。