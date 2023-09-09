我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

亞特蘭大中國城9月30日舉辦中秋園遊會　免費不收門票 歡迎全家大小載歌載舞熱鬧慶中秋

亞特蘭大訊
中國城中秋園遊會一向受到大眾的歡迎，圖為現場觀眾欣賞歌舞表演。
中國城中秋園遊會一向受到大眾的歡迎，圖為現場觀眾欣賞歌舞表演。

今年的中秋節是9月29日，亞特蘭大中國城(Atlanta Chinatown)為歡慶這麼華人傳統重大節日，特於隔天、即9月30日(周六)上午11時到下午2時，在中庭東方花園舉辦了中秋園遊會，歡迎大眾一同欣賞歌舞表演，猜燈謎拿獎品。

當天活動分為兩階段進行，首先是上午11時至中午的兒童遊戲時間，中午開始有猜燈謎有獎問答，亞特蘭大中華舞蹈社歌唱、舞蹈及各類娛樂節目演出。

從1988年開設迄今的亞特蘭大中國城，雖然華人聚居地區已向東北方向的都會區搬遷，但此處仍為華人活動及大型聚會的樞紐地點，更是主流社會認定為代表喬治亞州中華文化的重鎮。因此每逢農曆春節和中秋節，中國城業主都舉辦園遊會，讓大家共襄盛舉。

今年中國城也不例外，在中秋節隔天的週六舉辦一場熱鬧滾滾的中秋園遊會。以往這項活動從中午起即人頭鑽動，華洋老少闔家光臨，熱鬧成一片。大家或是在各攤位中穿梭，觀賞現場揮毫的中國書法展示，吃著中華小吃、月餅和零食，或是觀賞不同民族風味的表演，如拉美裔的英語歌唱、華人的懷舊老歌、現代中文繞舌歌、及嬌嬈多姿的民族舞蹈表演等，而獎品豐富的猜燈謎活動更吸引大眾的熱烈參與，爭相絞盡腦汁找尋答案，達到賓主盡歡的娛樂效果。

有關活動詳情可洽：[email protected]。中國城歡迎所有的舊雨新知均來參與這項免收入場券的活動，並歡迎社團、個人、與學校等報名擺設各類遊戲、文化、糕點、冰品攤位。有意設攤位者可洽電話：(770) 299-8083。中國城地址：5389 New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341。

昔日中國城中秋園遊會的表演民族舞蹈。
昔日中國城中秋園遊會的表演民族舞蹈。

華人 亞特蘭大 喬治亞州

上一則

簡化高額定期人壽保險

下一則

巴士廠商破產 費城25輛電動巴士不能用 恐虧損2400萬元

延伸閱讀

亞裔慶中秋 將以多元文化美食迎客

亞裔慶中秋 將以多元文化美食迎客
達美航空客機起飛2小時被迫折返 原因竟是「乘客狂腹瀉」

達美航空客機起飛2小時被迫折返 原因竟是「乘客狂腹瀉」
華康會中秋美食節 明天史島登場

華康會中秋美食節 明天史島登場
世報嗨中秋／藍月亮肚皮舞團 異域風情

世報嗨中秋／藍月亮肚皮舞團 異域風情

熱門新聞

61歲的歐沛里歐在家門口清理車子遇劫。(youtube截圖)

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

2023-09-06 10:35

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

2023-09-01 23:46
兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

2023-09-06 11:13
北卡大學為嚴資杰舉行燭光哀悼會。(該校官網)

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

2023-09-06 16:01
一名61歲的華男遭三名女非裔劫匪當街毆打搶走車鑰匙。(華埠治安互助隊影片截圖)

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

2023-09-08 09:38
全美生活費用最高的8個都會區，加州聖荷西排第三。（美聯社）

全美生活費最高8都會區 加州4地進榜 聖荷西排第3

2023-09-05 22:16

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所