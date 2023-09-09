亞特蘭大中國城9月30日舉辦中秋園遊會　免費不收門票 歡迎全家大小載歌載舞熱鬧慶中秋

中國城中秋園遊會一向受到大眾的歡迎，圖為現場觀眾欣賞歌舞表演。

今年的中秋節是9月29日，亞特蘭大 中國城(Atlanta Chinatown)為歡慶這麼華人 傳統重大節日，特於隔天、即9月30日(周六)上午11時到下午2時，在中庭東方花園舉辦了中秋園遊會，歡迎大眾一同欣賞歌舞表演，猜燈謎拿獎品。

當天活動分為兩階段進行，首先是上午11時至中午的兒童遊戲時間，中午開始有猜燈謎有獎問答，亞特蘭大中華舞蹈社歌唱、舞蹈及各類娛樂節目演出。

從1988年開設迄今的亞特蘭大中國城，雖然華人聚居地區已向東北方向的都會區搬遷，但此處仍為華人活動及大型聚會的樞紐地點，更是主流社會認定為代表喬治亞州 中華文化的重鎮。因此每逢農曆春節和中秋節，中國城業主都舉辦園遊會，讓大家共襄盛舉。

今年中國城也不例外，在中秋節隔天的週六舉辦一場熱鬧滾滾的中秋園遊會。以往這項活動從中午起即人頭鑽動，華洋老少闔家光臨，熱鬧成一片。大家或是在各攤位中穿梭，觀賞現場揮毫的中國書法展示，吃著中華小吃、月餅和零食，或是觀賞不同民族風味的表演，如拉美裔的英語歌唱、華人的懷舊老歌、現代中文繞舌歌、及嬌嬈多姿的民族舞蹈表演等，而獎品豐富的猜燈謎活動更吸引大眾的熱烈參與，爭相絞盡腦汁找尋答案，達到賓主盡歡的娛樂效果。