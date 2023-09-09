簡化高額定期人壽保險

作者專業保險經紀人Belinda Shu

美國家庭人壽保險公司(AFLIC) 為我們客戶隆重推出尖端簡化高額定期人壽保險(DreamSecure EasyProtect) : 沒有體檢、也沒有電話面談。如果沒有問題，將在 1 小時內獲得批准。

1)最高死亡撫卹金高達75萬美元，具體取決於年齡。

2)只需幾個醫療健康問題來確定投保資格。

3)全額付款可以獲得很大折扣。

4)簡單、快速，保護家庭。

5)可以滿足受益人更大的需求，例如抵押貸款和生活開支。

6)生前福利：提前獲得 75% 死亡撫卹金，沒有任何限制如何使用這筆錢，比長期護理保單好得多。

7)以下病症也可能有資格獲得批准：例如高血壓 ，膽固醇治療，哮喘，輕度焦慮症，多動症，腎結石，甲狀腺功能低下，癌症或心臟病家族史等等。具體取決於每一個人病史。

我們有不同的計劃來滿足不同的需求。需要進一步諮詢，請致電我們770-280-4350。

美國家庭人壽保險公司(American Family Life Insurance)連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽和醫療保險 公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處在過去9年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。

現在Belinda代理處為了服務更多美國東南區的客戶，業務已經拓展到喬州之外的阿拉巴馬、南卡、北卡、田納西。業務的拓展需要更多的保險代理員。Belinda向廣大亞裔 發出邀請：誠摯歡迎加入這個和諧上進的的團隊。

Belinda Shu表示：「你想擁有穩定高收入? 您有保險執照並且銷售經驗豐富? 你想加入美國家庭保險集團亞裔和喬治亞州最大保險代理處? 歡迎加入Belinda Shu Agency最佳保險代理處，並且成為優秀團隊的一員。」

要求條件包括會使用電腦，英文說寫溝通能力，可培訓獲得保險執照。若有保險銷售經驗及執照照優先錄用。

薪資加佣金待遇佳，潛在收入不受限制。帶薪培訓，並享有法定假期和帶薪休假，支付牙科保險。履歷：[email protected]。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu 保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞族最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最合適的保單。