當代樂坊洛麗演出 讓世界聽見台灣
由僑委會遴派至美巡演的國慶文化訪問團「當代樂坊」日前到北卡洛麗Fletcher歌劇院演出「讓世界聽見台灣」。團員融合音樂和舞蹈，向華洋民眾展現豐富珍貴的台灣民俗文化。
該團此次至北美16個城市巡演，洛麗是第一站。帶團的總統府國策顧問田詒鴻感謝大家對台灣的支持。北卡眾議員瑞德爾(Dennis Riddell)說北卡與台灣在文化和經濟上緊密連結，「我們永遠是你們的朋友」。洛麗副市長Corey Branch宣讀宣言書，讚揚台灣人對三角地區的諸多貢獻，特訂當天為「台灣雙十國慶日」。
與桃園大溪結為姐妹市的Kernersville由姐妹市委員會主席Russell Thomas代表宣讀宣言書，感謝和祝福當天活動。與新竹結為姐妹市的凱瑞(Cary)由姐妹市協會成員Kris Carmichael代表市長歡迎，表示為雙方密切關係感到驕傲，珍視彼此的長期友誼及共同擁有的自由民主價值觀。愛培科斯(Apex)市議員Arno Zegerman也代表市長致意。
駐亞特蘭大台北經文處處長王翼龍與僑教中心主任歐宏偉均自亞特蘭大前來。北卡台灣大型工廠宏遠紡織、佰龍機械、永光化學派員介紹公司在北卡發展。
表演節目由僑務委員陳可徵和台裔大學生羅凱莉(Kylie Robinson)共同主持。演員透過笛子、嗩吶、大阮、中阮、古箏、二胡、揚琴等樂器，演繹傳統樂曲、台灣民謠、布袋戲和歌仔戲、流行音樂、原住民音樂、古典音樂、美國知名歌曲等，加上舞蹈和藝陣元素，從盤古開天的神話開始，述說先祖篳路藍縷，開創家園，融合各方文化，方能成為今日台灣。
最後音樂回到民間信仰的關聖帝君和土地公，象徵人民勤奮忠義，敬天愛地，攜手開創美好未來。
藝術總監李建興表示，當代樂坊原為樂團，考慮若單用音樂來述說台灣故事會較抽象，因此加入了劇場和舞蹈元素。11名演員個個身兼數職，表演和音響、投影等劇務同時來。他說表演團體生存不易，感謝僑委會支持，希望此次表演能讓更多人看到和聽見台灣，也更加認識他們。
此次活動由僑民合力完成。主辦單位感謝多方贊助，還有台鄉會和客鄉會負責接送、台藝會負責票務和貴賓接待、中文學校備花獻花、FASCA設攤介紹台灣等。陳可徵感謝義工們的辛勞，大家分工合作是活動成功的重要因素。
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