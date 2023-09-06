當代樂坊洛麗演出 讓世界聽見台灣

團員與官員和獻花學童合照，又與全體觀眾合照。(記者王明心／攝影)

由僑委會遴派至美巡演的國慶文化訪問團「當代樂坊」日前到北卡 洛麗Fletcher歌劇院演出「讓世界聽見台灣」。團員融合音樂和舞蹈，向華洋民眾展現豐富珍貴的台灣民俗文化。

該團此次至北美16個城市巡演，洛麗是第一站。帶團的總統府國策顧問田詒鴻感謝大家對台灣的支持。北卡眾議員瑞德爾(Dennis Riddell)說北卡與台灣在文化和經濟上緊密連結，「我們永遠是你們的朋友」。洛麗副市長Corey Branch宣讀宣言書，讚揚台灣人對三角地區的諸多貢獻，特訂當天為「台灣雙十國慶日」。

與桃園大溪結為姐妹市的Kernersville由姐妹市委員會主席Russell Thomas代表宣讀宣言書，感謝和祝福當天活動。與新竹結為姐妹市的凱瑞(Cary)由姐妹市協會成員Kris Carmichael代表市長歡迎，表示為雙方密切關係感到驕傲，珍視彼此的長期友誼及共同擁有的自由民主價值觀。愛培科斯(Apex)市議員Arno Zegerman也代表市長致意。

駐亞特蘭大 台北經文處處長王翼龍與僑教中心主任歐宏偉均自亞特蘭大前來。北卡台灣大型工廠宏遠紡織、佰龍機械、永光化學派員介紹公司在北卡發展。

表演節目由僑務委員陳可徵和台裔大學生羅凱莉(Kylie Robinson)共同主持。演員透過笛子、嗩吶、大阮、中阮、古箏、二胡、揚琴等樂器，演繹傳統樂曲、台灣民謠、布袋戲和歌仔戲、流行音樂、原住民 音樂、古典音樂、美國知名歌曲等，加上舞蹈和藝陣元素，從盤古開天的神話開始，述說先祖篳路藍縷，開創家園，融合各方文化，方能成為今日台灣。

最後音樂回到民間信仰的關聖帝君和土地公，象徵人民勤奮忠義，敬天愛地，攜手開創美好未來。

藝術總監李建興表示，當代樂坊原為樂團，考慮若單用音樂來述說台灣故事會較抽象，因此加入了劇場和舞蹈元素。11名演員個個身兼數職，表演和音響、投影等劇務同時來。他說表演團體生存不易，感謝僑委會支持，希望此次表演能讓更多人看到和聽見台灣，也更加認識他們。