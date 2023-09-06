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北卡維克郡籲 清積水防蚊蟲

記者王明心／北卡羅來納州報導
颶風過後容易孶生擾人的蚊子，要及早清除積水。(維克郡官網)
颶風過後容易孶生擾人的蚊子，要及早清除積水。(維克郡官網)

鑑於Idalia颶風剛過，有些住家後院或低窪處可能仍有積水，將很容易孶生蚊蟲，北卡維克郡(Wake)政府呼籲居民盡快清理，杜絕蚊咬和疾病傳染。

蚊子卵在水中通常幾天就可孵化，短短兩周內就變成成蟲。該處表示防止蚊子繁殖的最佳方法是清除蚊子產卵的積水，並提供清理10招：

●倒掉水桶、淺水池、花盆下的盤子、舊輪胎、或任何盛水容器中的積水。

●清潔雨水槽(rain gutters)。

●每周至少沖洗鳥浴池中的水兩次。

●修復滴水的水管和水龍頭，檢查灑水裝置是否有積水。

●確保水可從溝渠中排出，如果不能，到五金店或園藝店購買殺幼蟲劑，如Mosquito Dunks，放在溝渠積水中以防蚊卵孵化。

●用篩網固定雨水桶，並用橡膠墊圈或填縫劑密封管道、門篩等周圍的開口。

●考慮在池塘養會吃大量昆蟲幼卵的魚，可在寵物店買到，但要小心不要把這些魚放入溪流。

●修剪灌木、雜草，有助減少蚊子，因為牠們喜歡棲息在陰涼處。

●添置蝙蝠盒，它們是蝙蝠的家。一隻蝙蝠一小時可吃掉600隻蚊子。

●付錢雇人在住家周圍噴灑殺蟲劑。噴灑前先與鄰居討論，避免有人對殺蟲劑過敏

過敏 颶風 北卡

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