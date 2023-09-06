王杰夫談創業 須設風險管理框架

企業家王杰夫(左)解說企業風險，會長李家瑞主持講座。(記者王明心／攝影)

北卡華人企業協會(NCCBA)日前在三角科研園區舉行「企業風險管理」講座，邀請曾創建數家公司的企業家王杰夫博士，分享創業過程所可能面對的風險及應對方法。

創立環保公司的會長李家瑞介紹王杰夫稱，王從IT專業開始，前後涉足抵押貸款 經紀、企業會計、質量控制、政府事務、房地產投資 等領域，是多家本地和跨國公司的業主和高管。李家瑞也頒發委任書給王杰夫和孔小美，聘請他們分別擔任該會財務部和後勤總務部部長。

王杰夫表示，在他看來，世上唯有死亡和變化必定發生。有變化就一定有風險，既然躲不過就得面對。他在求學時期對未來茫然懵懂，但歷經公司裁員、破產 等問題後，深刻感受要先認識自己，才能把路走好。他說經營企業也一樣，先了解可能面對的問題，做好規避準備，能減少衝擊、穩健前行。

他把企業所可能面對風險分為初創、運作、成熟三個階段。創業初期要面對找到合夥人、決定做什麼產品、雇用所需人員、解決產品問題、考量顧客反應、在同業中具有競爭力、市場銷售策略等問題。

一旦過了初創階段，公司正式進入運作，開始要面對競爭對手、留意法律上的合規和監管風險、應付信用、利率、流動性、價格、交易、外匯等金融風險、主要設備故障或被偷的問題。此外，還可能遇到一些因不可抗力情況所造成的損失，譬如因天災、罷工、設備故障等原因，對方無法履行義務也不承擔任何導致損失。他提醒不可抗力情形一定要寫進合約中，防患未然。

公司運作成功，開始穩定獲利後，可能會有一些內部和外部的問題。外在風險包括實體或網路詐騙、天災、可能會損害商譽的訴訟、政治或環境汙染風險等。他說外在風險無法預測，只能盡量做好預防準備。內在風險是可預防的，包括組織結構、人力資源、人員安全和健康、知識產權等。