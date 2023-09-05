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全美最佳退休地 喬州沙凡納、北卡洛麗上榜

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
HGTV將沙凡納列為全美30個最佳退休城市之一。(沙凡納市府臉書)
HGTV將沙凡納列為全美30個最佳退休城市之一。(沙凡納市府臉書)

如果你正在尋找退休後定居的好地方，包括了喬治亞州沙凡納(Savannah)、北卡洛麗、以及佛州四城的東南九城市可能會是好選擇。

家居裝修頻道HGTV日前在地產租賃網站Zumper的幫助下，考量了住房負擔能力、醫療保健、天氣、稅收和整體滿意度等因素，選出全美30個最適合退休的城市。此排名未有先後順序。

HGTV將沙凡納描述為「南方魅力的縮影」(The epitome of Southern charm)，該城以植物松蘿(Spanish moss)、市中心的22個公共廣場、鬧鬼的傳說以及緩慢的生活節奏而著稱。

這座港口城市還因生活成本低廉、悠久的歷史、市中心許多骨董店、獨立書店、博物館和畫廊，以及沙凡納藝術設計學院(SCAD)的創意氛圍相結合而著名。喬州濱海旅遊勝地──泰碧島(Tybee Island)的沙灘距離該市僅14哩。

沙凡納對於退休人員的福利還包括遠低於全美平均的生活成本，且喬州不徵收遺產稅。

北卡首府洛麗也名列全美30個最佳退休城市名單中。(洛麗市府臉書)
北卡首府洛麗也名列全美30個最佳退休城市名單中。(洛麗市府臉書)

身為北卡首府的洛麗，居民雖不到50萬人，卻滿足了很多退休者的需求。北卡不對社會保障(Social Security)徵稅，而洛麗作為該州大學研究重鎮三角地區的一部分，是一個文化勝地。

另外，雖然佛州的生活成本高於全美平均，但該州不徵收州所得稅，因此也吸引了許多退休人士。該州上榜的有四城：塔拉哈西(Tallahassee)、博卡拉頓(Boca Raton)、薩拉索塔(Sarasota)以及那布勒斯(Naples)。

擁有20萬人口的佛州首府塔拉哈西，是佛州州立大學和佛州農工大學的所在地，該地不乏大學運動、現場音樂、音樂會和節日。約有10萬人口的博卡拉頓，坐落在邁阿密和西棕櫚灘(West Palm Beach)之間，以高爾夫球場、博物館、陽光沙灘、公園、頂級醫療保健和高檔購物場所吸引了許多老年人。坐落於墨西哥灣沿岸的薩拉索塔全年約有44萬人居住，擁有活躍的市中心和著名的藝術景觀。那不勒斯則約有2萬名居民，其中一半以上年齡在65歲以上。

其他入榜的美東南城市，還包括了北卡艾許維爾(Ashville)；田納西州納許維爾(Nashville)；以及南卡的莫爾特海灘(Myrtle Beach)。

完整名單可查看：https://shorturl.at/dtuLY

佛州 退休 北卡

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