喬州富頓郡監獄 1個月內傳4死

近一個月內，有四人在喬州富頓郡監獄拘留期間死亡。(美聯社)

一名被關押在亞特蘭大 一所問題嚴重的監獄 中的34歲男子，被送醫後死亡。他是過去一個月內第四個在富頓郡監獄拘留期間死亡的人。

上周，一名獄警巡視時發現勞倫斯(Samuel Lawrence)在牢房裡失去了知覺。富頓郡警長辦公室稍後在新聞稿中表示，勞倫斯被送往Grady紀念醫院後死亡。

上個月，聯邦司法部 對該郡的監獄條件展開了民權調查，指出其環境暴力、骯髒，另外去年一名男子被發現滿身是蟲陳屍在此。

勞倫斯於去年12月26日被亞特蘭大警方逮捕，之後一直被關押在此一監獄。他被指控犯有二級縱火罪，保釋金為三萬元。

警長辦公室表示，亞特蘭大警方將對勞倫斯的死亡進行調查，富頓郡法醫辦公室將進行屍檢以確定死亡方式和原因。

35歲的湯普森(Lashawn Thompson)則是在去年9月死在富頓郡監獄一間臭蟲出沒的牢房裡。應其家人的要求進行的獨立屍檢發現，他死於獄方的嚴重疏忽(severe neglect)。其家屬稍後已與郡政府達成和解。

上個月去世的三人則是66歲的Alexander Hawkins、34歲的Christopher Smith和40歲的Montay Stinson。