喬州人力短缺 勞動力研委員擬對策

喬州已連續九年被評為經商最佳州。但官員表示，如想繼續保持這一稱號，必須確保市場上擁有穩定且具有豐富經驗的靈活勞動力。(美聯社)

喬治亞州 已連續九年被評為全美經商最佳州，該州參議會擴大喬州 勞動力研究委員會日前在沙凡納(Savannah)舉行了第二次六人會議，包括了官員及當地企業，都針對該州多年來勞動力短缺日益嚴重的問題研擬對策。

委員會主席、州參議員阿爾伯斯(John Albers)說，喬州已連續九年被「地區發展雜誌」(Area Development)評為經商最佳州，如果想繼續保持這一稱號，就必須確保市場上擁有穩定且具有豐富經驗的靈活勞動力。

沙凡納地區商會(SEDA)主席兼首席執行長布蘭特利(Bert Brantley)表示，該地區近年的經濟發展令人激賞，但勞動力的發展仍令人擔憂。

他說，「我們的港口持續大幅成長，喬州的製造業也飛快地發展，將在經濟中發揮重要作用。但從勞動力的角度來看，人們十分擔憂像是住房、兒童保育或是交通運輸上的許多層面。」

參加會議的企業代表表示，他們希望任何用於擴大沙凡納勞動力的成功方法，也可被應用於喬州其他地方。

例如沙凡納經濟發展局贏得2022年現代汽車投資案，企業與政府均積極主動開展工作，而非被動應對短缺。

出席會議的沙凡納經發局首席執行官托利森(Trip Tollison)表示，根據未來八年製造業所需招聘人員進行的評估，結果令人擔憂。「我們將需要填補1萬8000個職位，包括現代汽車、其供應商以及社區中的其他製造公司。」

SEDA聘請的人力資源總監惠特菲爾(Maria Whitfield)，負責領導該局的員工招聘和規畫，並在布萊恩郡(Bryan)、埃芬漢郡(Effingham)、查塔姆郡(Chatham)和布洛克郡(Bullock)四個郡物色人才。

她還領導了一項勞動力研究，以確定該地區現有和未來雇主面臨的勞動力和供應挑戰。她表示，此研究成果將為當地招聘工人的最佳方法提供明確計畫，也將與全州其他團體分享發現和做法。

出席會議的其他當地公司也提出了增加勞動力的相關計畫：

灣流航空公司(Gulfstream Aerospace)討論如何從沙凡納-查塔姆郡公校系統招收八年級學生。並加以培訓，未來可受灣流公司聘用。

喬州港務局提出YES計畫，雇用高中畢業的孩子；喬州餐廳管理局的ProStart則是為期兩年，針對餐廳工作高中生的烹飪藝術計畫；Daniel Defense計畫讓高中生在工廠工作，並與喬州南方大學(Georgia Southern)合作，允許他們註冊並進入該校的工程計畫。

陸軍社區服務就業 準備計畫則為斯圖爾特堡亨特陸軍機場(Fort Stewart Hunter Army airfield)的軍人配偶提供招聘及求職援助；喬州東南部Goodwill則為29個郡的人們提供就業機會以及技術大學教育等服務。