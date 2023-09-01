我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

喬州多位民主黨州議員 遭騷擾恐嚇

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

多位喬治亞州的民主黨參議員遭騷擾事件，喬州警方正在試圖釐清並調查。

日前至少有四名民選官員收到了從未訂購過的披薩，並不斷接到騷擾電話或簡訊，其中更有議員家中被投擲石塊，打破了露台玻璃門。

「令人不安的是，有人發送一條簡訊：『我們有你的個人信息、你的手機號碼和你家裡的住址』」，喬州參議員埃斯特維茲(Jason Estevez)說。

這位民主黨議員表示，他擔任民選官員已近十年，從未經歷過像上周發生在他家人身上的事情。

他說，上周五一份達美樂披薩被送到了他位於北亞特蘭大的家中，當時他的孩子們就在家裡，但沒有人訂購披薩。

另一位州議員也遇到令人毛骨悚然的經歷，埃斯特維茲和谷內郡(Gwinnett)警方向Fox 5電視台表示，同一天早上，有人向另一位民主黨州議員家中投擲了石塊，打破了露台的玻璃門。

「當你有家人和孩子時，有人到你家造成損壞或試圖將不是你訂購的東西送到家裡，這是很可怕的事情。我妻子的手機也不停地被垃圾郵件及電話騷擾，我也是，」艾斯特維茲說道。

他最初對此並未在意，一直到州參議員瓊斯(Emanuel Jones)表示也遇到了類似的狀況。瓊斯是麥克唐納市(McDonough)的Legacy福特汽車經銷商的所有者。他的員工在公司收到了非自家人所點的披薩外賣。公司裡的攝影機捕捉到了司機送貨的圖像。

瓊斯當時正在城外，聽到消息立即起了戒心。「這個披薩裡面是否會被摻了什麼？我腦子裡全都是關於可能發生的最壞狀況，」瓊斯說。

有一些遭到騷擾恐嚇的州參議員非常害怕，不希望名字被媒體提及。

喬州調查局(GBI)已發出了警告，呼籲所有民選官員保持警戒，並向當地警方報告任何異常情況。

瓊斯和埃斯特維茲表示，根據近日川普的起訴書所造成的威脅程度，懷疑這些威脅與富頓郡(Fulton)對於川普(Donald Trump)的起訴有關。

所有遇到這類情事的參議員都已向警察報案。麥克唐納市警方表示，當天送貨者的確是達美樂員工，但他們正在試圖釐清是誰在網路上下了訂單。

參議員 喬州 民主黨

上一則

德州最佳燒烤店 5家在休士頓各具特色

下一則

羅布小學濫殺案 烏瓦德市府再控地區檢察官遮掩

延伸閱讀

颶風來襲 長島多處海灘暫時關閉

颶風來襲 長島多處海灘暫時關閉
拜爾絲 8奪體操美錦賽全能冠軍 90年來第一人

拜爾絲 8奪體操美錦賽全能冠軍 90年來第一人
女遊客不顧規定 擅入羅馬地標噴泉裝水 旁人側目

女遊客不顧規定 擅入羅馬地標噴泉裝水 旁人側目
先後被毒蛇和鷹攻擊 德州婦女大難不死 自稱最幸運的人

先後被毒蛇和鷹攻擊 德州婦女大難不死 自稱最幸運的人

熱門新聞

北維州著名的TJ高中多年排名全美第一，今年降至第五名。（記者張筠 / 攝影）

全美高中排名 常年冠軍TJ高中跌至第5…這所學校搶第1

2023-08-29 14:23
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

2023-08-30 08:35

買不了房 亞裔夫妻加州移居德州

2023-08-27 15:13
芝加哥市治安在美國人眼中欠佳。(芝警局臉書)

全美大城安全榜 這個城市讓最多人感覺不安全

2023-08-29 10:45
芝市府狀告起亞、現代車防盜不力。(Getty Images)

失竊起亞、現代車500飆至8350輛 芝市提告車廠

2023-08-28 10:37
西北大學醫學院神經科醫生科拉爾尼克(左)表示，全美約有1000萬人新冠檢測陰性，卻出現長新冠症狀。(西北大學醫學中心官網)

西北醫院：全美千萬人從未檢出陽性卻有長新冠症狀

2023-08-24 12:25

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應