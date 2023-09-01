喬州多位民主黨州議員 遭騷擾恐嚇

多位喬治亞州的民主黨 州參議員 遭騷擾事件，喬州 警方正在試圖釐清並調查。

日前至少有四名民選官員收到了從未訂購過的披薩，並不斷接到騷擾電話或簡訊，其中更有議員家中被投擲石塊，打破了露台玻璃門。

「令人不安的是，有人發送一條簡訊：『我們有你的個人信息、你的手機號碼和你家裡的住址』」，喬州參議員埃斯特維茲(Jason Estevez)說。

這位民主黨議員表示，他擔任民選官員已近十年，從未經歷過像上周發生在他家人身上的事情。

他說，上周五一份達美樂披薩被送到了他位於北亞特蘭大的家中，當時他的孩子們就在家裡，但沒有人訂購披薩。

另一位州議員也遇到令人毛骨悚然的經歷，埃斯特維茲和谷內郡(Gwinnett)警方向Fox 5電視台表示，同一天早上，有人向另一位民主黨州議員家中投擲了石塊，打破了露台的玻璃門。

「當你有家人和孩子時，有人到你家造成損壞或試圖將不是你訂購的東西送到家裡，這是很可怕的事情。我妻子的手機也不停地被垃圾郵件及電話騷擾，我也是，」艾斯特維茲說道。

他最初對此並未在意，一直到州參議員瓊斯(Emanuel Jones)表示也遇到了類似的狀況。瓊斯是麥克唐納市(McDonough)的Legacy福特汽車經銷商的所有者。他的員工在公司收到了非自家人所點的披薩外賣。公司裡的攝影機捕捉到了司機送貨的圖像。

瓊斯當時正在城外，聽到消息立即起了戒心。「這個披薩裡面是否會被摻了什麼？我腦子裡全都是關於可能發生的最壞狀況，」瓊斯說。

有一些遭到騷擾恐嚇的州參議員非常害怕，不希望名字被媒體提及。

喬州調查局(GBI)已發出了警告，呼籲所有民選官員保持警戒，並向當地警方報告任何異常情況。

瓊斯和埃斯特維茲表示，根據近日川普的起訴書所造成的威脅程度，懷疑這些威脅與富頓郡(Fulton)對於川普(Donald Trump)的起訴有關。

所有遇到這類情事的參議員都已向警察報案。麥克唐納市警方表示，當天送貨者的確是達美樂員工，但他們正在試圖釐清是誰在網路上下了訂單。