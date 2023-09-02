亞特蘭大法寶寺9.17舉辦觀音祈福法會

法寶寺舉辦祈福法會。(該寺提供)

中台禪寺設在美國喬治亞州亞特蘭大 的分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)，將於9月17日(周日)上午9時30分至12時舉行「觀音祈福法會」。希望藉由共修祈福，祈求觀音菩薩消災遠難，帶來清淨和吉祥。

法寶寺表示，有意參加法會、或隨喜參與消災、超薦牌位者，得在9月10日(周日)前撥打電話至法寶寺進行報名登記，以助活動順利進行。法會結束後，將供應素齋。

據指出，法會當日，信眾將一同誦經《觀世音菩薩普門品》，並持誦觀世音菩薩聖號，同時進行供燈、消災、超薦等法事。以三寶慈悲力量，以及眾人虔誠的共修，祈願累積福德智慧，遠離災難。法會也將功德回向，祈求世界和平、國泰民安。

當天會有中英文雙語開示，並提供中英文經本，使參與者更能深入參與。中台山亞特蘭大分院法寶寺誠摯邀請善信檀越與家人蒞臨，共襄法會盛事。

法會從9時30分開始佛前供燈，誦經《觀世音菩薩普門品》，開示法要，到供僧大典/佛前大供/消災/超薦。法會結束後備有免費齋飯。

法寶寺表示，為保持法會的莊嚴氛圍，不接受一切書籍、傳單結緣。

中台山法寶寺位於亞特蘭大，地址：2550 Henderson Mill Road NE, Atlanta, GA 30345。如需進一步了解可致電：770-939-5008，或瀏覽官方網站：http://dharmajewel.us/。