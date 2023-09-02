亞美倡導基金會招募華語人才 兼職擔任社區訪問員和電訪員 時薪22元以上 攜手參與2023年喬治亞州選舉

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美國亞裔 倡導基金會(Asian American Advocacy Fund，簡稱AAAF)為了2023年喬治亞州各項公職選舉，正在積極尋找會說中文的社區訪問員Canvasser和電訪員Phonebanker。AAAF表示，這兩項兼職工作的時薪超過22美元，從入職日起到12月，每周工作最少12小時，工作內容是推動華人的公民參與，提升投票 意願，並向受訪者傳遞AAAF的活動訊息。

AAAF是總部位於喬州 Norcross市的非營利社會福利機構，以推動社會正義事業為使命，希望在即將舉行的喬州選舉中，擴大亞裔社區的參與。

據AAAF指出，社區訪問員的工作是深入北亞特蘭大地區的亞裔社區，中文訪問員則以華人家庭為目標，地區包括谷內Gwinnett、科布Cobb、迪卡布Dekalb、弗賽斯Forsyth和富頓Fulton等郡縣，積極與社區成員互動，了解他們的需求和關切，並鼓勵他們參與公民活動和投票。社區訪問員將以親自走訪的方式，逐戶進行訪問，提供選舉相關的信息。

社區訪問員最好有參與逐戶敲門活動的經驗，熟悉使用NGP VAN及其相關的MiniVAN移動應用程式，及精通Google和Slack等應用程式。薪酬每小時23到26元，視經驗而定，每周工作時間至少12小時，有加油卡補助。

而電訪員則是在電話中與社區成員互動，最好有民意調查或電訪經驗。他們將透過直接的電話和短信，與社區成員聯繫，鼓勵他們參與公民活動，並提供AAAF活動訊息。工作要求熟悉使用OpenVPB、Scale To Win或ThruTalk，及精通Google和Slack等應用程式。薪酬每小時22元，每周工作時間約12到29小時。

這兩項職務均要求具備亞洲語言能力，尤其是中文、韓文或越南文者優先錄用。家訪和電訪收集到詳細數據，要準確、即時的通過NGP VAN輸入數據庫中。工作結束日期為12月中旬至12月下旬，或根據需求延長。

AAAF強調，應徵者需要擁有在美國合法工作身分。這些兼職臨時職位將持續至今年12月，並有可能因應選舉延長至2024年。AAAF會將提供相關的培訓和支援，以確保社區訪問員和電訪員能夠充分履行職責。

如果有興趣參與這一有意義的活動，簡歷可發送至[email protected]。更多詳情請訪問AAAF的官方網站：www.AsianAmericanAdvocacyFund.org，或直接前往人才招攬網頁：AsianAmericanAdvocacyFund.org/join-our-team。