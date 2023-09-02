亞城戲社中秋綜藝晚會歡樂登場

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迎接中秋佳節，一場匯聚多元綜藝的晚會即將在亞特蘭大 隆重登場。亞城戲社中秋晚會將於9月24日下午4時在Red Clay Theater舉行，為觀眾們奉上一場集京劇 、越劇、舞蹈、琵琶彈唱、原創話劇等多種藝術形式的視聽盛宴。

亞城戲社中秋晚會定於9月24日（星期日）下午4時準時開始，地點位於Red Clay Theater，坐落於3116 Main St. Duluth, GA 30096。屆時，觀眾們將沉浸在藝術的海洋中，感受中秋節的別樣溫馨。

這場晚會不僅融合了中國傳統藝術，更特邀各個族裔的文藝團體共同參演，呈現舞蹈、歌唱等多元表演，充分展示了異域文化的魅力。觀眾們不僅可以欣賞到精湛的演出，還能感受到文化碰撞帶來的獨特魅力。

這場綜藝晚會的舉辦不僅豐富了亞特蘭大文化生活，也為不同背景的觀眾們帶來了一次跨越文化界限的視聽盛宴。無論是品味高雅的戲劇愛好者，還是對多元文化充滿好奇的人們，都將在亞城戲社中秋晚會中找到屬於自己的文化共鳴。