教堂山北卡大死亡槍擊案 震驚華社

教堂山北卡大學副教授嚴資杰遭學生槍殺。(UNC網站)

教堂山北卡大學(UNC-Chapel Hill)應用物理系副教授嚴資杰，28日下午1時被學生齊太磊 在該校Caudill實驗室裡開槍射殺，震驚校園和華人 社區，也引發許多談論和擔憂。

嚴資杰主要研究納米科學技術，是博二學生齊太磊的指導教授。在搜捕期間，學校不停透過各種管道，通知停課、關閉校園、禁止走動，一直到齊太磊被拘捕後才解除警報。

在這段信息不詳、孩子安危不明期間，學生驚慌失措，家長也焦急不安。李杰說女兒寫了短信給爸媽報平安，稱正在教室上課，突然收到學校警訊。教授立刻鎖門、關燈、拉上窗簾。學生在教室裡待了約三個小時才被放出，期間大家都很害怕，不停互發短信。家長群也炸鍋，緊張詢問到底怎麼回事。她說美國從小學到大學都發生過重大槍擊案，覺得把孩子送到學校，沒有安全感，只能擔心。

楊育靜一接到女兒的短信，立刻上網看新聞，發現社交媒體裡的小道消息鋪天蓋地，但正式媒體卻動作緩慢，到了下午5時還沒有進一步報導，讓她乾著急。經過這次事件，她擔心亞裔仇恨和排華行動可能又在社會和校園裡出現。

學生蔡依伶(Elena Tsai)說她收到警報時，人正在宿舍裡，其他上學的同學被關了好幾個小時才慢慢回來，因為學校是一個一個建築物釋放的。她對各路新聞頻道報導不一覺得很困擾，校園裡也因一直沒有收到確定的進展消息，謠言四散。她希望大家都要好好照顧自己的身心，不要被一時的情緒擊垮。

眼科醫師曾顯鈞(Henry Tseng)說兒子當時正在圖書館 大樓裡，距離槍案的實驗室只有兩棟樓。學校封鎖開始時，兒子和朋友躲在圖書館地下室，並封鎖了樓梯。他們一直以短信保持聯繫，孩子很害怕，佛教徒的他要孩子念南無阿彌陀佛，保持冷靜。他和他的醫護團隊非常焦慮，但那時還有20名患者等待看診，有些甚至有嚴重到可能失明的情況，不能走開。他說後來照顧病人所需的同情心取代了內心的恐懼。

事件爆發後，華人在社交媒體積極交流信息。有的提供兇嫌和導師的背景資料，有的推測是博士班壓力太大，有的慨嘆兇嫌應曾是父母的驕傲，有的惋惜一下子毀了兩個英才和家庭，有的呼籲控槍，有的則擔心現在中美關係緊張，此槍案會對華人產生連鎖影響。