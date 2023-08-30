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北卡凱瑞市議員亞裔候選人 競選牌遭惡搞

記者王明心╱北卡羅來納州報導
班莎(Sarika Bansal)的競選牌子遭到惡搞。(Sarika Bansal臉書)
班莎(Sarika Bansal)的競選牌子遭到惡搞。(Sarika Bansal臉書)

繼劉廣亞之後，北卡凱瑞(Cary)出現第二位亞裔市議員候選人、印度裔的班莎(Sarika Bansal)，但她的競選牌子日前遭人惡搞，市長說市府將盡一切努力查明真相。

凱瑞市議員候選人班莎放在西凱瑞Highcroft Village社區的競選牌子，日前遭到破壞。有人將其頭像刮去，改放上一個非裔婦女的相片。在北卡，盜竊、污損、破壞或移除合法放置的政治標誌行為屬於三級輕罪。

班莎在競選臉書上說，凱瑞是公認的「世界級城市」，不容偏執、仇恨和種族主義存在。她對這種破壞和種族主義行為感到非常難過，但表示這同時也是個對孩子的教育時刻。

她說凱瑞擁有多元化人口，居民受高等教育、工作勤奮、在許多領域取得成功，呼籲大家要擁抱多樣性，將其作為增強城鎮力量和團結的手段，不允許針對有色人種的偏見和種族主義。

班莎說她相信偏見和仇恨在凱瑞沒有容身之地，將繼續積極爭取市議會席位，以代表人口最多元化的西凱瑞，為各種膚色的人發聲。凱瑞市長Harold Weinbrecht在市府官網上譴責這種種族主義和卑鄙行為與凱瑞所珍視的價值觀截然相反，這只會讓社區更加緊密，市府將盡一切努力查明真相。

班莎所競選的席位就是劉廣亞進入州眾議院後所空出的位置。劉廣亞在班莎臉書上予以支持，表示很為當年選民能打破障礙，將她送進市議會而驕傲。現在看到同一選區亞裔候選人照片被破壞，內心很不安，反對這些讓障礙重回的可惡企圖。班莎回覆感謝劉的友誼和支持，讚揚她打破玻璃天花板，為亞裔帶路。

根據人口普查資料，凱瑞在2022年7月時人口約18萬人，其中亞裔佔20.3%，在外國出生的居民佔22.4%。凱瑞將在10月10日舉行市級選舉，9月21日至10月7日可提前投票。

班莎(Sarika Bansal)是凱瑞第二位亞裔市議員候選人。 (記者王明心╱...
班莎(Sarika Bansal)是凱瑞第二位亞裔市議員候選人。 (記者王明心╱攝影)

亞裔 種族主義 教育

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