北卡婦女同工同酬 2060年或才能實現

北卡職業婦女和白人男性的薪資比較。(北卡行政廳官網)

北卡 行政廳(NC Dept. of Administration)日前發布統計調查報告顯示，如果依照目前的趨勢繼續下去，北卡的職業女性要到2060年才能實現同工同酬，有色婦女所面臨的挑戰更大。

根據統計，北卡有色人種女性人口為168萬6827人，占總人口比例34.7%，中位年齡39.7歲，有色人種職業婦女占全部有色人種女性的58.4%，平均收入為3萬1821元，比男性平均少1萬3179元。

該調查指出，如果北卡職業女性的薪酬與男性相同，州收入增幅將達到156億元，相當於該州2016年GDP的3%。同工同酬將使北卡職業女性的貧困率降低一半以上。

報告同時建議北卡雇主和民選官員採取縮小有色女性性別工資差距的措施，例如保護那些覺得自己薪資過低者免受雇主報復、通過立法禁止雇主要求應徵人士提交以前的工資紀錄、要求雇主在雇用、加薪、晉升方面的透明度、提高北卡的最低工資、執行員工薪資審計，以監測和解決性別工資差異等。

北卡尚未通過帶薪休假立法，很少低薪工人能享有帶薪病假、帶薪家庭事假等福利 。由於女性比男性更有可能承擔無償照料責任，這些福利有助幫助女性留在勞動力市場，同時也可提高生產率、降低員工流動率，使企業受益。

此外，該報告還建議擴大對兒童保育和早期教育 的資助，從而提高父母的收入、支持女性企業主，助其尋找創業機會和融資、在女性參與率低的建築信息技術(construction information technology)、運輸和工程等行業中，在帶薪實習、培訓、學徒和招聘上協助女性。