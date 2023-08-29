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北卡首個紀念非裔歷史自由公園 揭幕

記者王明心╱北卡羅來納州報導
公園中心的自由燈塔象徵北卡非裔的希望之光。 (洛麗市府官網)
公園中心的自由燈塔象徵北卡非裔的希望之光。 (洛麗市府官網)

北卡官員、歷史學家和非裔社區領袖日前一起在洛麗市中心舉行「自由公園」(Freedom Park)揭幕儀式。這是該州第一個紀念非裔美國人爭取自由的公園，州長庫伯(Roy Cooper)在儀式上表示，很高興北卡首府時能有一個展示非裔歷史中「殘酷真相和非凡成就」的學習環境，鼓勵大家為支持此計畫的兩黨立法者鼓掌。

該公園佔地1英畝，坐落在北卡州立法大樓和州長行政官邸之間。根據官網，自由公園萌芽於2000年。當時人道主義組織保羅格林基金會(Paul Green Foundation)召開會議，集思廣益「北卡能做什麼來慶祝黑奴解放和自由？」結果成立了一個非營利組織，負責在洛麗市中心規畫和建造一座紀念公園。這支由熱心支持者組成的團隊籌集了超過700萬元，資金來源包括幾個基金會、企業、個人和北卡眾議會。

2019年過世的建築師Phil Freelon和其建築公司為這座公園的設計者。設計師將公園規畫了五個人行道，通向公園中心一座高45呎的自由燈塔。 人行道上刻有20個「自由之聲」(Voices of Freedom)，是北卡非裔歷史人物的名言。燈塔在每天黃昏時點亮，象徵北卡非裔的希望之光，並提醒人們有關非裔為爭取自由平等所付出的貢獻。

公園於即日開始，每天從黎明到黃昏向所有人開放，尤其歡迎每年到首府參觀的數千名學童，作為其研究北卡歷史的一部分。

北卡第一個慶祝黑奴解放的「自由公園」剪彩開放。 (北卡文化與資源廳臉書)
北卡第一個慶祝黑奴解放的「自由公園」剪彩開放。 (北卡文化與資源廳臉書)

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