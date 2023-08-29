沙凡納首例 廣場以非裔婦泰勒命名

位於市中心歷史區南緣的廣場先前以卡爾霍恩(John C. Calhoun)的名字命名。沙凡納市府日前投票將改以曾為奴隸，開設學校教導黑奴認字寫作的非裔婦女泰勒(Susie King Taylor)為其重新命名。(美聯社)

喬治亞州沙凡納(Savannah)市議會日前投票 決定，以一位曾為奴隸，開設學校教導黑奴認字寫作的非裔 婦女泰勒(Susie King Taylor)的名字，作為該市廣場的新名稱。

泰勒是沙凡納以有色人種為其市中心23個廣場命名的首例。這是喬州 最古老的城市在140年來第一次批准為市中心廣場更名，這些廣場是該市在1733年建立時最初都市規畫的寶貴特色。

「創造歷史之外，這次命名更具有深意，」沙凡納市長強森(Van Johnson)說。他指出，由九名成員組成的市議會中有五名非裔女性，這是泰勒時代的人們「永遠無法想像的局面」。

長期以來，該市的公共空間和紀念碑幾乎清一色以喬州的殖民地創始人、前州長、陣亡的戰爭英雄和其他著名白人為名。

「是時候建立一個以女性命名的廣場了，」該市導遊岡恩(Patt Gunn)說。她帶領了一群人，花了三年時間推動該廣場以泰勒之名命名。

這個位於市中心歷史區南緣的廣場先前170年間是以卡爾霍恩(John C. Calhoun)的名字命名。來自南卡的卡爾霍恩曾任副總統，在美國內戰前的幾十年內一直直言不諱支持奴隸制。

該市市議會去年11月投票決定廢除卡爾霍恩廣場這個名字，此前古恩率領的聯盟發起了一場活動，認為在54%人口為非裔的沙凡納，他不配獲得這一榮譽。

首度投票後，市府官員立即拆除了廣場上所有帶有卡爾霍恩名字的標誌。自此九個月以來，這個廣場一直沒有名字。

但該市的一些人對此更名表達強烈反對。非裔居民圖特爾(David Tootle)表示，卡爾霍恩支持奴隸制是完全錯誤的，但不應取消他作曾為兩屆副總統的歷史人物資格。

圖特爾上個月提起訴訟，稱從廣場上移除帶有卡爾霍恩名字的標誌違反了2019年喬州通過的保護南部邦聯紀念碑和其他公共紀念碑的法律。他尋求禁令以阻止市府官員對新名字進行投票，但從未得到法官的裁決。「這與卡爾霍恩無關。我們不能因為我們不同意其觀點就認為他們很壞，就把他們從歷史書或是事物中抹去。」

市長和市議會還投票決定在廣場上放置標示，解釋廣場最初的名字，以及為什麼他們選擇將其移除。

泰勒於1848年出生於奴隸家庭，小時候住在沙凡納，從小就被秘密教導讀書寫字。內戰期間，她逃到了被聯邦軍佔領的喬州聖西蒙斯島(St. Simons Island)，並在軍隊中擔任護士。

後來，聯邦軍幫助泰勒成立了一所學校，教授解放的非裔兒童和成人。戰後，泰勒又為非裔設立了兩所學校。而在她1912年去世前，她成為了唯一一位出版了戰爭期間回憶錄的非裔女性。