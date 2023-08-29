我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／約克維奇回歸首勝 確定重返世界球王

蘋果女工程師教「五行氣功」平衡身心健康

沙凡納首例 廣場以非裔婦泰勒命名

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
位於市中心歷史區南緣的廣場先前以卡爾霍恩(John C. Calhoun)的名字命名。沙凡納市府日前投票將改以曾為奴隸，開設學校教導黑奴認字寫作的非裔婦女泰勒(Susie King Taylor)為其重新命名。(美聯社)
位於市中心歷史區南緣的廣場先前以卡爾霍恩(John C. Calhoun)的名字命名。沙凡納市府日前投票將改以曾為奴隸，開設學校教導黑奴認字寫作的非裔婦女泰勒(Susie King Taylor)為其重新命名。(美聯社)

喬治亞州沙凡納(Savannah)市議會日前投票決定，以一位曾為奴隸，開設學校教導黑奴認字寫作的非裔婦女泰勒(Susie King Taylor)的名字，作為該市廣場的新名稱。

泰勒是沙凡納以有色人種為其市中心23個廣場命名的首例。這是喬州最古老的城市在140年來第一次批准為市中心廣場更名，這些廣場是該市在1733年建立時最初都市規畫的寶貴特色。

「創造歷史之外，這次命名更具有深意，」沙凡納市長強森(Van Johnson)說。他指出，由九名成員組成的市議會中有五名非裔女性，這是泰勒時代的人們「永遠無法想像的局面」。

長期以來，該市的公共空間和紀念碑幾乎清一色以喬州的殖民地創始人、前州長、陣亡的戰爭英雄和其他著名白人為名。

「是時候建立一個以女性命名的廣場了，」該市導遊岡恩(Patt Gunn)說。她帶領了一群人，花了三年時間推動該廣場以泰勒之名命名。

這個位於市中心歷史區南緣的廣場先前170年間是以卡爾霍恩(John C. Calhoun)的名字命名。來自南卡的卡爾霍恩曾任副總統，在美國內戰前的幾十年內一直直言不諱支持奴隸制。

該市市議會去年11月投票決定廢除卡爾霍恩廣場這個名字，此前古恩率領的聯盟發起了一場活動，認為在54%人口為非裔的沙凡納，他不配獲得這一榮譽。

首度投票後，市府官員立即拆除了廣場上所有帶有卡爾霍恩名字的標誌。自此九個月以來，這個廣場一直沒有名字。

但該市的一些人對此更名表達強烈反對。非裔居民圖特爾(David Tootle)表示，卡爾霍恩支持奴隸制是完全錯誤的，但不應取消他作曾為兩屆副總統的歷史人物資格。

圖特爾上個月提起訴訟，稱從廣場上移除帶有卡爾霍恩名字的標誌違反了2019年喬州通過的保護南部邦聯紀念碑和其他公共紀念碑的法律。他尋求禁令以阻止市府官員對新名字進行投票，但從未得到法官的裁決。「這與卡爾霍恩無關。我們不能因為我們不同意其觀點就認為他們很壞，就把他們從歷史書或是事物中抹去。」

市長和市議會還投票決定在廣場上放置標示，解釋廣場最初的名字，以及為什麼他們選擇將其移除。

泰勒於1848年出生於奴隸家庭，小時候住在沙凡納，從小就被秘密教導讀書寫字。內戰期間，她逃到了被聯邦軍佔領的喬州聖西蒙斯島(St. Simons Island)，並在軍隊中擔任護士。

後來，聯邦軍幫助泰勒成立了一所學校，教授解放的非裔兒童和成人。戰後，泰勒又為非裔設立了兩所學校。而在她1912年去世前，她成為了唯一一位出版了戰爭期間回憶錄的非裔女性。

其他決賽入圍名單還包括一位於1777年在沙凡納建立了全美最古老黑人教堂之一的非裔牧師；一位於1963年和平廢除了沙凡納種族隔離的民權領袖；1950年代發起沙凡納歷史保護運動的女性們；一名在2014年沙凡納一次直升機失事中拯救了機組人員，但自己不幸身亡的陸軍特種作戰飛行員等。

沙凡納市議會日前投票決定，將以曾為奴隸，開設學校教導黑奴認字寫作的非裔婦女泰勒(...
沙凡納市議會日前投票決定，將以曾為奴隸，開設學校教導黑奴認字寫作的非裔婦女泰勒(Susie King Taylor)為市中心的廣場重新命名。(Library of Congress)

非裔 投票 喬州

上一則

4嫌持槍搶劫 芝大、華埠逾10人受害

延伸閱讀

不想受塞車苦 90歲婦退休 告別74年職業生涯

不想受塞車苦 90歲婦退休 告別74年職業生涯
接生不慎扯斷嬰兒頭 醫師包毛毯掩蓋真相：建議直接火化

接生不慎扯斷嬰兒頭 醫師包毛毯掩蓋真相：建議直接火化
維州男童涉槍殺師 母認罪忽視兒童 10月27日公布量刑

維州男童涉槍殺師 母認罪忽視兒童 10月27日公布量刑
維州男童「我要開槍射老師」 母親承認忽視兒童重罪

維州男童「我要開槍射老師」 母親承認忽視兒童重罪

熱門新聞

美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

2023-08-22 07:37

買不了房 亞裔夫妻加州移居德州

2023-08-27 15:13
百佳超市23日清晨發生大火。(消防局提供)

芝華埠百佳超市今晨突發大火 華男壁畫大作遭波及

2023-08-23 09:35
一德州婦女請廣大網友識別在自家附近拍攝到的神秘物種。（Tina Kahlig）

「這是什麼」女子住家附近拍到神秘動物

2023-08-22 02:00
西北大學醫學院神經科醫生科拉爾尼克(左)表示，全美約有1000萬人新冠檢測陰性，卻出現長新冠症狀。(西北大學醫學中心官網)

西北醫院：全美千萬人從未檢出陽性卻有長新冠症狀

2023-08-24 12:25
芝市府狀告起亞、現代車防盜不力。(Getty Images)

失竊起亞、現代車500飆至8350輛 芝市提告車廠

2023-08-28 10:37

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授