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亞城看板╱世華亞城 9/10啤酒聯誼

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
美東南區中華學人協會(CAPASUS)將於9月16日及17日兩天舉辦國際學術研討會暨年會，今年度主題為《人工智能、精準醫療、科技防疫與健康高齡化》。(主辦單位提供)
美東南區中華學人協會(CAPASUS)將於9月16日及17日兩天舉辦國際學術研討會暨年會，今年度主題為《人工智能、精準醫療、科技防疫與健康高齡化》。(主辦單位提供)

●世華亞特蘭大分會將於9月10日(周日)下午3時至6時舉辦「啤酒慶功聯誼會」，並邀請了food truck讓大家品嘗美味佳餚。聚會地點在Johns Creek的特色啤酒屋和釀酒廠—Six Bridges Brewing。世華會員將可得到一張免費飲料券，家屬歡迎自費參加。當天也將安排參觀釀酒場所。註冊連結：https://shorturl.at/nryLW。

地址：11455 Lakefield Dr., #300, Johns Creek, GA 30097。

學人協會 9/16-9/17研討會

●美東南區中華學人協會(CAPASUS)將於9月16日及17日兩天舉辦國際學術研討會暨年會，今年度主題為《人工智能、精準醫療、科技防疫與健康高齡化》。今年的keynote speaker將邀請到台灣衛生福利部疾病管制署(CDC)署長莊人祥，主講台灣防疫經驗。

會議時間為9月16日(周六)上午8時至下午9時，17日(周日)上午8時至下午12時30分。地點：Sonesta Gwinnett Place Atlanta (1775 Pleasant Hill Road, Duluth, GA 30096)。

研討會參加免費，午餐及晚宴餐費請參閱報名表之餐費價格。報名表：https://shorturl.at/gwHQW。

議程詳情請見官網：www.capasus.org，或可電郵：[email protected]

亞城戲社 9/24慶中秋

●亞城戲社中秋晚會將於9月24日(周日)下午4時舉行，是集京劇、越劇、舞蹈、琵琶彈唱、原創話劇等多種藝術形式於一體的綜藝性晚會，並邀請其他族裔文藝團體參演。購票請上網：https://shorturl.at/uLOTV。

地點：Red Clay Theater (3116 Main St. Duluth, GA 30096)。(記者林昱瑄)

亞城戲社中秋晚會將於9月24日(周日)下午4時舉行。(亞城戲社提供)
亞城戲社中秋晚會將於9月24日(周日)下午4時舉行。(亞城戲社提供)

防疫 人工智能 亞特蘭大

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