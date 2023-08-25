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高溫持續、達危險等級 喬州公衛廳籲多補充水分

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
高溫持續，喬州公衛廳呼籲民眾減少戶外運動，持續補充水分。(美聯社)
高溫持續，喬州公衛廳呼籲民眾減少戶外運動，持續補充水分。(美聯社)

喬治亞州近日持續高溫及高濕度。達危險等級的高溫警告(Heat advisories)和過熱警告(Excessive heat warnings)將維持到至少26日前。該州公衛廳(DPH)表示，未來幾天氣溫仍在華氏90度以上，加上濕度高，有時體感溫度會接近100度以上，因此敦促居民減少戶外活動，多補充水分。

公衛廳表示，極端高溫會導致與高溫相關的疾病，甚至引發意識混亂或喪失。

該部門警告，嬰兒、幼兒、65歲以上的老年、體重過重者、患有心臟病高血壓、或正服用藥物治療抑鬱症、失眠或血液迴圈不良的藥物的人，其中暑的風險更大。

另外，公衛廳表示民眾務必確保寵物不受陽光和高溫的影響，並隨時準備充足的新鮮冷水供其飲用，也可在水中加冰以保持涼爽。

公衛廳建議使用樹蔭或防水布供寵物庇蔭，盡量不要使用空氣較不流通的狗屋。

公衛廳還提出了一些如何在熱浪期間保持涼爽的提示，包括

• 穿輕便、淺色、寬鬆的衣服。

• 待在有空調的地方。如果家中沒有空調，可去購物中心、圖書館或有空調的朋友家或店家。

• 洗冷水澡或泡澡降溫。在氣溫高達90多度時，電風扇無法遏阻中暑。

• 即使車窗打開，也勿將孩童、成人或寵物留在停放的汽車內。

• 如果看到有人被鎖在陽光直曬的車內，請立即撥打911。

• 盡量不要使用爐灶或烤箱，避免吃熱的、油膩的食物，這些只會給身體增加熱量。

• 將戶外活動限制在早上和晚上，並減少運動量。

• 即使不渴也要保持水分並多喝水。

• 避免攝入含糖或酒精的飲料，這些飲料會導致體液流失。

• 密切關注天氣預報，做好應對極端高溫的準備。

• 如朋友和親人在酷熱的環境下工作，每天至少兩次查看他們的情況。

高溫 高血壓 心臟病

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