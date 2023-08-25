喬州白卡計畫Pathways核發緩慢 至8月僅批准265件

公衛專家和倡導者表示，喬治亞州新的醫療補助(Medicaid，又稱白卡 )計畫Georgia Pathways to Coverage自7月1日啟動以來進展緩慢。雖然喬州 社區衛生部門(DCH)日前預計最終將有多達10萬人受益。但截至8月初，該部門僅批准了265份申請。

這是全美唯一一個須滿足工作要求，才能取得白卡的醫療補助計畫。

喬州州立大學(GSU)衛生政策教授海曼(Harry Heiman)和其他專家表示，該計畫啟動緩慢反映了其他州白卡擴張中的根本缺失，包括提交和核實工作時間的額外負擔。另一些批評人士指出，作為聯邦政府強制審查白卡資格的一部分，喬州正在將數萬人從名單中剔除—至少其中一些人可能符合Pathways的資格。

州長辦公室發言人道格拉斯(Garrison Douglas)則表示，隨著申請的繼續審查，註冊人數將會增加。

該州社區衛生部門表示，正在跟利益相關者、社區合作夥伴和其他人合作，擴大宣傳該計畫。但這些機構沒有提供有關這方面的細節。

喬州在COVID-19公衛緊急狀態結束後，開始重新審查白卡資格時推出了Pathways。聯邦法律禁止各州在為期三年的緊急狀態期間將人們從白卡計畫中剔除。

截至目前為止，喬州已經取消了超過17萬名成人和兒童的白卡資格，並且隨著繼續對該州所有270萬白卡接受者為期一年的審查，預計還將取消數千人的資格。在全美，已有超過100萬人被取消白卡資格，其中大多數是因為未能成功填寫文件。

喬州法律服務計畫(Georgia Legal Services Program)的律師吉布森(Cynthia Gibson)表示，從迄今所看到的情況來看，該州並未採取任何積極措施讓人們加入Pathways。

相比之下，據奧克拉荷馬州醫療保健管理局(Oklahoma Health Care Authority)稱，奧州官員在2021年實施了選民所通過的白卡擴大計畫，將現有州保險 計畫中的名單直接轉移到擴大計畫中，無需重新申請。該計畫啟動後幾天內就有近10萬人報名加入。

奧州和其他39個州已將白卡資格擴大到幾乎所有收入達到聯邦貧困線138%的成年人：即個人每年年收入2萬120元，四口之家每年收入4萬1400元。這些州都沒有要求獲保人須工作才能取得資格。

擴大醫療補助範圍是歐巴馬2010年醫療改革的關鍵部分，但包括坎普在內的許多共和黨州長拒絕此一提議。除了提出工作要求外，Pathways還將保險範圍限制為收入不超過貧困線100%的身體健全成年人—即單人1萬4580元，四口之家3萬元。

坎普認為全面擴張白卡會花費太多資金。州官員和Pathways的支持者表示，工作要求有助於白卡受益者過渡到更好的私人健康保險，且他們從事工作、學習或做志工可改善其健康狀況。

批評人士則稱，許多低收入者從事非正規工作，其時間波動大，很難達到每月所需的80小時要求。他們還批評父母和其他照顧者的工作要求也未能得到豁免。