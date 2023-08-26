我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

華美銀行被評為2023年最佳營運銀行憑藉強勁營運表現領先其他資產達500億美元美國各大銀行

亞特蘭大訊
華美銀行被評為最佳營運銀行。 (East West Bank提供)
華美銀行被評為最佳營運銀行。 (East West Bank提供)

華美銀行喜獲榮耀。據最新消息，該母公司華美銀行集團在權威金融雜誌《Bank Director》2023年RankingBanking銀行評選中，再度憑藉傑出的營運表現，領先其他資產達500億美元的美國各大銀行，摘得桂冠。

RankingBanking研究項目評審對美國300家規模最大的上市銀行，綜合考量銀行在2022年的盈利能力、股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)、有形股東權益、股價增值和股息等多項營運指標，研究增長和盈利之間的平衡關係，以及在確保穩健運營的前提下為股東創造長期價值的能力。

此外，《Bank Director》雜誌還將機構的領導階層、董事會管理和技術創新納入考量範圍。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示：「在慶祝華美銀行成立50週年之際，我們很榮幸能夠被《Bank Director》雜誌授予這項全國性權威榮譽。該獎項印證了銀行年復一年的優秀營運成果和強勁實力。華美銀行將憑藉一貫的傑出財務表現，再接再厲，繼續幫助我們的客戶向前邁進。」

《Bank Director》雜誌為超過2萬4000名銀行高層和董事提供行業資訊。在該雜誌發布的各類年度評選中，華美銀行屢獲殊榮，包括在2021年的銀行績效計分卡排行榜(2021 Bank Performance Scorecard)中獲評500億美元及以上資產類別的最佳營運銀行，以及在2022年的RankingBanking研究結果中獲評最佳董事會。

華美銀行首席財務官Irene Oh表示：「銀行的強勁營運表現使我們有能力持續滿足客戶和股東的多元需求。獲評美國最佳營運銀行殊榮是對華美銀行3200名員工的業務實力、敬業精神和專業素養的認可。」

華美銀行母公司華美銀行集團(EWBC)為上市公司，股票在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)交易。華美銀行為總部位於南加州的最大的獨立商業銀行，現有總資產685億美元，在美國和亞洲共有超過120處服務網點。美國市場主要分佈於加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德克薩斯州以及華盛頓州。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。

位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供...
位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

加州 喬治亞州 紐約州

上一則

鄉音仲夏燒烤聯誼盛況 新澤西華人社團齊聚一堂展風采

下一則

中國人活動中心 將辦休士頓中秋晚宴

延伸閱讀

資深玉女「淪詐欺犯」逃到美國 傳當尼姑 周遊全說了

資深玉女「淪詐欺犯」逃到美國 傳當尼姑 周遊全說了
2023全球智商排名出爐 日本再度奪冠 美國77 台灣排第3

2023全球智商排名出爐 日本再度奪冠 美國77 台灣排第3
彭博：中砸300億美元 助華為打造秘密供應鏈規避美制裁

彭博：中砸300億美元 助華為打造秘密供應鏈規避美制裁
強化台灣防衛力 美再批准軍售5億美元F-16偵蒐系統

強化台灣防衛力 美再批准軍售5億美元F-16偵蒐系統

熱門新聞

美國夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納鎮，但網路上瘋傳的照片卻顯示，有棟紅色屋頂的房子毫髮無傷，跟周圍廢墟成了鮮明對比。（Getty Images）

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

2023-08-22 07:37
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
百佳超市23日清晨發生大火。(消防局提供)

芝華埠百佳超市今晨突發大火 華男壁畫大作遭波及

2023-08-23 09:35
西北大學醫學院神經科醫生科拉爾尼克(左)表示，全美約有1000萬人新冠檢測陰性，卻出現長新冠症狀。(西北大學醫學中心官網)

西北醫院：全美千萬人從未檢出陽性卻有長新冠症狀

2023-08-24 12:25
一德州婦女請廣大網友識別在自家附近拍攝到的神秘物種。（Tina Kahlig）

「這是什麼」女子住家附近拍到神秘動物

2023-08-22 02:00

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案