華美銀行被評為2023年最佳營運銀行憑藉強勁營運表現領先其他資產達500億美元美國各大銀行

華美銀行被評為最佳營運銀行。 (East West Bank提供)

華美銀行喜獲榮耀。據最新消息，該母公司華美銀行集團在權威金融雜誌《Bank Director》2023年RankingBanking銀行評選中，再度憑藉傑出的營運表現，領先其他資產達500億美元的美國各大銀行，摘得桂冠。

RankingBanking研究項目評審對美國300家規模最大的上市銀行，綜合考量銀行在2022年的盈利能力、股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)、有形股東權益、股價增值和股息等多項營運指標，研究增長和盈利之間的平衡關係，以及在確保穩健運營的前提下為股東創造長期價值的能力。

此外，《Bank Director》雜誌還將機構的領導階層、董事會管理和技術創新納入考量範圍。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示：「在慶祝華美銀行成立50週年之際，我們很榮幸能夠被《Bank Director》雜誌授予這項全國性權威榮譽。該獎項印證了銀行年復一年的優秀營運成果和強勁實力。華美銀行將憑藉一貫的傑出財務表現，再接再厲，繼續幫助我們的客戶向前邁進。」

《Bank Director》雜誌為超過2萬4000名銀行高層和董事提供行業資訊。在該雜誌發布的各類年度評選中，華美銀行屢獲殊榮，包括在2021年的銀行績效計分卡排行榜(2021 Bank Performance Scorecard)中獲評500億美元及以上資產類別的最佳營運銀行，以及在2022年的RankingBanking研究結果中獲評最佳董事會。

華美銀行首席財務官Irene Oh表示：「銀行的強勁營運表現使我們有能力持續滿足客戶和股東的多元需求。獲評美國最佳營運銀行殊榮是對華美銀行3200名員工的業務實力、敬業精神和專業素養的認可。」