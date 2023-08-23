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養成領袖人才 北卡ILF、亞裔聯盟講座

記者王明心／北卡羅來納州報導
董繼玲(左一)頒發總統榮譽勳章給陳海娜(左二)。(記者王明心/攝影)
董繼玲(左一)頒發總統榮譽勳章給陳海娜(左二)。(記者王明心/攝影)

國際領袖基金會(ILF)北卡分會和北卡亞裔聯盟(NCAAC)日前合辦大學申請講座暨青年領袖頒獎典禮。ILF創會會長、全美亞裔總商會會長董繼玲、前聯邦交通部次長傑龍(Joel Szabat)、北卡州議員帕瑞(Erin Pare)到場參加並致詞，勉勵年輕人成為社區出色的領袖。

大會由高中生Hannah Stocker領唱美國國歌和禱告開始，ILF北卡分會會長陳海娜表示該會目的是為政府機構及各行業培養領袖人才，許多年輕人從中受益。贊助此次活動的美國銀行(BOA)個人投資部資深副總裁Chris Federico說對下一代的教育是最好的投資。

大會主持人陳煊東(Anson Chen)分享今夏他成為華府ILF公民研究員，在前交通部部長，首位亞裔女性內閣趙小蘭(Elaine Chao)辦公室實習，得以會見內閣成員、國會領導人和州長等政要，也與實習同伴建立終生聯繫。他感謝ILF為他打開一扇門，讓他追求夢想。除了陳煊東，唐樂音(Adrian Tong)今年暑假也至華府實習。

帕瑞說人生一定會經歷苦難，重要的是在其中成為更好的自己，勉勵年輕人多閱讀、多為自己和別人發聲、堅毅勇往直前。

傑龍說亞裔在美人口多，但政壇上卻鮮少見到亞裔身影。他和董繼玲創立ILF就是為了要培養亞裔成為公民服務領袖。他說成為領袖的第一要件是擁有領導力，除了受良好教育，還要找到自己的長處、具備協調能力、能與人合作。

董繼玲笑說自己沒有孩子，畢生致力培養別人的孩子。她以自己為第一代移民，卻能兩次進入總統內閣為例，表示美國是個充滿機會，包容力大的國家，切不要因語言或文化因素怯於與主流競爭，「若不進入決策，就只能任人宰割」(If you're not at the table, you'll be on the menu)，提醒華人抱持正向心態、杜絕不健康信息、注重理財、與別人保持良好關係、常常感恩、回饋社區。

三位大學生和新鮮人提供申請大學經驗。就讀賓大華頓商學院的何凱欣(Katherine He)高中時創立DECA商業社團；將前往普林斯頓大學就讀哲學的陳高怡(Chloe Chan)所讀高中是個小學校，社團不多，她創立了環保回收和文化交流社團；牛美意(Josephine Niu)將至戴維森學院(Davidson)雙主修政治科學和音樂，也在高中時創立食物科學社團，製作並銷售食譜書，所得捐助食物銀行。

她們選擇大學的原因各異，但都經過實地拜訪，和該校學生交談後，才確定選擇。三人都認為自傳(essay)的構思要愈早愈好，給自己時間準備，內容切勿作假。她們提醒申請過程繁雜疲累，一定要吃好睡好，不要苛求自己，保持和家人和朋友的良好關係，盡量減輕壓力。

「無色聯盟」(Color Us United)主席徐東風(Kenny Xu)當日成為ILF北卡分會顧問團成員，並接受公共服務領袖獎。當天活動由三角房地產、美國銀行、強生凌志(Johnson Lexus)、G58雲會所贊助。

ILF舉辦大學申請講座暨青年領袖頒獎典禮，由Hannah Stocker帶領唱美...
ILF舉辦大學申請講座暨青年領袖頒獎典禮，由Hannah Stocker帶領唱美國國歌 和禱告(下左)，陳煊東(Anson Chen) 。(記者王明心／攝影)
(上)兩位創會會長和ILF青少年團隊、(下) 兩位創會會長和ILF顧問團成員。(...
(上)兩位創會會長和ILF青少年團隊、(下) 兩位創會會長和ILF顧問團成員。(記者王明心／攝影)
參加者與董繼玲、傑龍、陳海娜會後交流。(記者王明心／攝影)
參加者與董繼玲、傑龍、陳海娜會後交流。(記者王明心／攝影)
致詞嘉賓（左上起順時針）: 創會人董繼玲和傑龍(Joel Szabat) 、美國...
致詞嘉賓（左上起順時針）: 創會人董繼玲和傑龍(Joel Szabat) 、美國銀行副總 裁Chris Federico、州議員Erin Pare、北卡分會會長陳海娜。(記者王明心／攝影)
牛美意(Josephine Niu)(左起)、陳高怡(Chloe Chan)、何...
牛美意(Josephine Niu)(左起)、陳高怡(Chloe Chan)、何凱欣(Katherine He)主 持大學申請講座。(記者王明心／攝影)
上圖：徐東風(Kenny Xu，右二)接受顧問證書, 下圖：徐東風(左)獲頒公共...
上圖：徐東風(Kenny Xu，右二)接受顧問證書, 下圖：徐東風(左)獲頒公共服務領袖獎。(記者王明心／攝影)

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