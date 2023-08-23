喬州青少年性別激素治療禁令 法官叫停

聯邦法官裁定，禁止喬州執行醫師對18歲以下的跨性別者進行激素治療的禁令。圖為LGBTQ+維權人士日前參與亞特蘭大市的Gay Pride Festival遊行。(美聯社)

一名聯邦法官裁定，禁止喬治亞州執行一項新法的部分內容，即禁止醫師對18歲以下的跨性別 者進行激素治療。

近日發布的裁決中，美國聯邦區域法院法官杰拉蒂(Sarah Geraghty)批准了由幾名跨性別兒童、家長和社區組織，共同針對該法提出尋求初步禁令的訴訟。

法官寫道，禁令對原告造成不可挽回的傷害與迫在眉睫的風險，包括抑鬱、焦慮、飲食失調、自殘和想自殺等風險，這些超過了禁止實施該法對該州造成的任何傷害。

杰拉蒂表示，她的裁決將阻止「激素替代療法禁令」的執行，直到法院下達進一步裁決為止。

喬州 參議會第140號法案允許醫師開出青春期阻斷藥物，並允許已接受激素治療的未成年人繼續治療。

但該法禁止18歲以下的新患者開始激素治療，也禁止對18歲以下跨性別者進行大多數的性別確認手術。該法於今年7月1日生效。

原告律師在聲明中表示，杰拉蒂的裁決「對喬州家庭是一次令人難以置信的勝利」。

他們表示，此法剝奪未成年跨性別者基本的醫療保健服務。「這項裁決恢復了父母做出符合孩子最大利益的醫療決定權，包括在跨性別孩子成長和健康需要時對其進行激素治療。」

目前全美至少有22州頒布類似法令，限制或禁止為未成年跨性別者提供性別確認醫療服務，其中大多數州都面臨訴訟。先前，一名聯邦法官以違憲為由推翻了阿肯色州的禁令，聯邦法官也暫時阻止了阿拉巴馬州 和印第安納州的禁令執行。

喬州訴訟中的原告並未要求立即阻止手術禁令，因此該部分禁令仍然有效。

醫師通常會在為未成年跨性別孩子進行醫療干預前許久，就開始進行治療或輔導。

通常在此階段，青春期阻滯劑和其他激素治療比手術更為常見。它們在美國已有十多年的歷史，並且是得到包括美國醫學會(AMA)在內的主要醫生組織支持的標準治療法。

杰拉蒂在裁決中表示，在本月稍早舉行的兩天聽證會上，州衛生官員的證人對激素療法益處的證據設定了非常高的標準，而對其風險證據設定了很低的標準。她指出，專家們一致認為，長期使用青春期阻滯劑對人體健康有害，是不可取的。

但對訴訟中的跨性別兒童來說，「時間至關重要」。她寫道，SB 140可能導致患者遭受嚴重的性別不安，以及其不想要的、不可逆的青春期。