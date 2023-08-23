北卡青少年參議政峰會 辯論時事收穫豐

民選官員分享從政經歷。出席者包括：(下圖左起)州議員Maria Cervania、維克郡地方檢察官Lorrin Freeman、Apex市議員Terry Mahaffey和Arno Zegerman、Cary市議員Lori Bush、Morrisville市長TJ Cawley、維克郡委員Cheryl Stallings、州議員劉廣亞、Cynthia Ball、Julie Von Haefen。(記者王明心／攝影)

北卡 州議員劉廣亞辦公室、凱瑞市政府、美國亞太裔公共事務聯盟南北卡分會(APAPA Carolinas)、美國華人聯合會(UCA)、北卡亞裔 聯合會(NCAAT)日前於凱瑞的Herbert C. Young社區中心，聯合舉辦首屆青少年參政議政暨領導人峰會，藉由政要分享及青少年時事辯論，增加下一代議政參政的學習機會。

劉廣亞表示，希望當天活動能讓青少年和民選官員近距離交流，增強領導力辯論才華，培養明日領導人。APAPA會長朱超威也說，希望能為孩子們創造更多社區參與和發展領導力的機會，積極發聲，成為社區的主人。

當天的峰會由高四學生李孟霖(Linda Li)主持，第一部分由官員分享工作職責和熱情所在、鼓勵青少年參與政治和社區。列席者包括州議員Maria Cervania、維克郡地方檢察官Lorrin Freeman、Apex市議員Terry Mahaffey和Arno Zegerman、Cary市議員Lori Bush、Morrisville市長TJ Cawley、維克郡委員Cheryl Stallings、州議員劉廣亞、Cynthia Ball、Julie Von Haefen。

第二部分由學生組成辯論隊，分別就平權法案(Affirmative Action)、槍支管制、限制外國人購地法案三議題進行正反方辯證。參與學生說明事件背景、申論己見、進行質詢和答辯。

辯論期間不時有激烈火花，譬如槍枝管制正方表示，槍枝氾濫讓她害怕上學，反方質問那為何不留在家就好，正方反諷難道要當隱士？辯論是否限制外國人購地時，不少移民或第二代觀眾，紛紛熱烈應和。

評委團由曾任美國辯論演講評審的金哲元、自南卡 而來的國際教育工作人士王琳、專業口譯和辯手李君蘭組成。李君蘭讚賞選手精心準備、毫不怯場，希望他們能繼續累積經驗，多學習演辯技巧，成為敢於、樂於且善於發聲者。

在場觀眾對青少年辯論印象深刻。沈俊玲說孩子們能接觸官員、了解政府結構的，非常可貴，相信有助對社區的服務興趣和自信心培養。吳劍慧也認為無論是否從政，讓孩子們了解公民對社區的義務和權力非常重要。

組委會總協調人楊堃和兒女徐一葛、徐一葦全場坐鎮協助，事後檢討在選題、組隊方面仍有許多需要改進的地方，同時也思考未來開展的形式。她說活動雖有瑕疵，但學生表現出色令人驚喜，是她組織這類活動的最大動力。