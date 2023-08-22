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喬州卡郡校董會解雇讀性別認同書教師

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州卡布郡教師林德爾(右)，因為在課堂上讀了一本有關性別流動的書籍，遭該郡校董會投票解雇。(美聯社)
喬州卡布郡教師林德爾(右)，因為在課堂上讀了一本有關性別流動的書籍，遭該郡校董會投票解雇。(美聯社)

喬治亞州卡布郡(Cobb)校董會近日投票，決定解雇一名因「不當向5年級學生讀了一本有關性別認同書籍」的教師。

校董會以4比3的結果解雇了林德爾(Katie Rinderle)，此舉推翻了先前由三名退休教師所組成的仲裁小組的建議。該小組在為期兩天的聽證會後表示，林德爾違反了學區政策，但不應被解雇。

今年3月，林德爾因在Due West小學的班上讀了斯圖爾特(Scott Stuart)的圖畫書《我的影子是紫色的》(My Shadow Is Purple)而遭到一些家長投訴，當時她已當了10年的老師。

該案引起廣泛關注，因為它考驗了公校教師可在課堂上教授什麼內容、學區可在多大程度上控制教師，以及家長是否可否決其不喜歡的教學。此舉正值全美各地保守派人士強烈反對學校中有關LGBTQ+的書籍和教學的風潮中。

林德爾透過南方貧困法律中心(Southern Poverty Law Center)發表了聲明表示，「 學區傳遞了一個有害的訊息，即並非所有學生都值得肯定，能夠毫無歉意地做真實的自己。」「此決定是源於故意模糊的政策，這將導致更多教師進行自我審查，因他們擔心不知無形的界限畫在哪裡。」

校董會中的四名共和黨人投票決定解雇林德爾，而三名民主黨人則在尋求延遲投票失敗後反對解雇。該郡督學拉格斯代爾(Chris Ragsdale)是最初建議解雇林德爾的人。

林德爾的律師古德馬克(Craig Goodmark)告訴記者，這次投票「只能被解釋為政治高於政策的行為」，他重申校董會的政策非常模糊，林德爾無法事前知道什麼被允許或不被允許。

「老師上課時，不可能知道家長在想什麼，」古德馬克說。「對於家長出於政治目的，從教室外干預並解雇老師是完全不公平的。這對喬州的教育系統來說非常糟糕。」

林德爾依法可向州教育委員會上訴，並最終訴諸法庭。古德馬克並表示，林德爾雖已被卡布郡解雇，但她仍擁有教師執照，可在其他地方任教。

喬州立法者2022年頒布了禁止教授「分裂概念」(divisive concepts)的法律，並制定了家長權利法案，之後卡布郡於同年通過了一項禁止就爭議性問題進行教學的規定。此一禁止「分裂概念」法律雖允許涉及種族的教學，但禁止教師因「擁護個人政治信仰」的教學。權利法案則保證父母「有權指導其未成年子女的撫養和道德或宗教訓練」。

據信，林德爾是喬州第一位因該法而被解雇的公校教師。

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