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廚餘變堆肥 北卡凱瑞設食物垃圾回收站

記者王明心╱北卡羅來納州報導
食物垃圾回收站將廚餘化為堆肥。 (凱瑞市府官網)
食物垃圾回收站將廚餘化為堆肥。 (凱瑞市府官網)

許多人習慣把廚餘丟進洗碗槽的食物處理機，不過，為了增加廚餘利用率，北卡凱瑞(Cary)市政府推出了食物垃圾回收站，將廚餘化為堆肥，滋養土壤。

根據維克郡(Wake)的一項研究，凱瑞每年進入掩埋場的垃圾中，27%是食物垃圾。市府為此設立了食物垃圾回收站，鼓勵居民將飯後殘渣變為土地食物，廢料化為肥料，同時降低掩埋場的垃圾數量。最後的堆肥成品將用於當地的「好希望農場」(Good Hope Farm)。

該食物垃圾回收站目前接受：

• 生或熟的食物殘渣：水果、蔬菜、雞蛋、蛋殼、奶酪等固體乳製品、麵包、烘焙食品、肉、骨頭、穀物。

•● 咖啡和茶：咖啡渣、咖啡過濾紙、無塑料茶袋。

• 紙巾、餐巾：只限被食物弄髒的餐巾紙和紙巾，勿包含或沾染任何清潔產品或化學用品。

• 紙盤：僅限非塗層(non-coated)紙或無光澤紙盤。

• 經生物降解產品研究所(BPI)批准並帶有BPI認證標誌的可堆肥袋和物品。

• 披薩盒：被食物弄髒或乾淨的紙板外賣披薩盒，但需先除去所有襯裡、箔紙和調味品包裝。

• 寵物食品：乾濕皆可，但勿包含罐頭或塑膠包裝。

不接受的物品包括塑膠袋和包裝、保麗龍、金屬罐、油脂、紮帶、橡皮筋、標籤和貼紙。民眾只能將食物垃圾放進食物垃圾車，食物垃圾的容器則應放進垃圾桶。

該站建議居民在家將食物殘渣和其他可接受材料以方便可用的容器，或內襯BPI認證可堆肥袋的容器收集，先存放在櫥櫃上、水槽下、冰箱裡，或冷凍庫裡，再帶到食物垃圾回收站，清空到指定的推車裡。回收站的地址：313 N. Dixon Ave., Cary。

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