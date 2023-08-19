我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

發生車禍保險理賠三途徑

專業保險經紀人Grace Hong Lu
作者專業保險經紀人Grace Hong Lu
作者專業保險經紀人Grace Hong Lu

大家好！我是Grace Hong Lu，也是大家熟知的高妹、美國家庭保險(American Family Life Insurance，簡稱AMFAM)Hong Lu保險事務所負責人。最近有位律師朋友問我：如果不幸發生車禍後需要看醫生，該怎麼辦呢？

這是大家都不想遇到的問題，但卻一定得了解的知識。以下有三種途徑的保險理賠可以考慮申請：

第一種是自己的健康醫療保險：可以幫助支付因車禍需要的費用，比如診斷，治療，手術，也包括住院，但是可能涉及部分負擔co-pay、自付額deductible、共同保險co-insurance等費用。也有些檢查治療項目健康醫療保險不覆蓋的，需要諮詢有關的健康保險公司。

第二種是汽車保險中的醫療附加險medical payment：如果自己汽車保險中有購買醫療附加保險，可以幫助支付因車禍引起的醫療費用，這包括車中每一個人。並且其額度可隨時增加、減少或取消(但是不能在事故發生之後再添加)，特別有助於家庭內有國內親友短期來訪(無美國醫保)等情形。如果無健康保險或者高自付額保險的，可以在購買汽車保險的時候添加上醫療保險。

第三種是無車險保險(uninsured and underinsured)：這種保險是針對過錯方或者對方的汽車保險中的責任險(bodily injury liability coverage)額度不夠，或者對方逃逸的情況下能使用到的部分。

今年初開業的Hong Lu保險事務所，由於獲得廣大華人的信賴與支持，不僅獲得最佳新人獎，還連連贏得每月最佳事務所。因著業務快速擴張，特別公開誠聘保險經紀業務員。這項職務的待遇優越，提供專業知識培訓與考照，要求中英文說寫與基礎電腦文書及考保險執照能力。希望大家能一起創造理想事業，成就自我，決勝未來。簡歷電郵至：[email protected]

想要擁有一份量身打造的保單？想聽聽專業又貼心的保險經紀人的建議？又或者想成為高妹的工作小伙伴？可聯繫Grace Hong Lu保險事務所辦公室電話：678-259-0038，手機：678-557-1880，微信號：Graceluhong，電郵 [email protected]，公司地址：260 Prospect Place, Alpharetta, GA 30005。

醫療保險 微信 華人

上一則

安全駕駛講座8.26上課 憑證可減保費

下一則

法寶寺將開設秋季禪修班及法會 有英文、成人和兒童班 學費全免 歡迎共修提升心靈素養

延伸閱讀

趙美心：「降低通膨法」減醫療費用

趙美心：「降低通膨法」減醫療費用
新冠檢測盒別亂收 小心醫療保險詐騙

新冠檢測盒別亂收 小心醫療保險詐騙
生活／旅行租車：買汽車險有訣竅 問清楚最重要

生活／旅行租車：買汽車險有訣竅 問清楚最重要
揚言炸首爾塔、日駐韓大使館 南韓又收恐嚇電郵

揚言炸首爾塔、日駐韓大使館 南韓又收恐嚇電郵

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47
新罕布夏州熱門景點弗蘭科尼亞瀑布(Franconia Falls)下的溪流。(美聯社)

全家同遊新罕布夏熱門瀑布景點 母為救失足兒子溺水亡

2023-08-16 16:42

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢