發生車禍保險理賠三途徑

作者專業保險經紀人Grace Hong Lu

大家好！我是Grace Hong Lu，也是大家熟知的高妹、美國家庭保險(American Family Life Insurance，簡稱AMFAM)Hong Lu保險事務所負責人。最近有位律師朋友問我：如果不幸發生車禍後需要看醫生，該怎麼辦呢？

這是大家都不想遇到的問題，但卻一定得了解的知識。以下有三種途徑的保險理賠可以考慮申請：

第一種是自己的健康醫療保險 ：可以幫助支付因車禍需要的費用，比如診斷，治療，手術，也包括住院，但是可能涉及部分負擔co-pay、自付額deductible、共同保險co-insurance等費用。也有些檢查治療項目健康醫療保險不覆蓋的，需要諮詢有關的健康保險公司。

第二種是汽車保險中的醫療附加險medical payment：如果自己汽車保險中有購買醫療附加保險，可以幫助支付因車禍引起的醫療費用，這包括車中每一個人。並且其額度可隨時增加、減少或取消(但是不能在事故發生之後再添加)，特別有助於家庭內有國內親友短期來訪(無美國醫保)等情形。如果無健康保險或者高自付額保險的，可以在購買汽車保險的時候添加上醫療保險。

第三種是無車險保險(uninsured and underinsured)：這種保險是針對過錯方或者對方的汽車保險中的責任險(bodily injury liability coverage)額度不夠，或者對方逃逸的情況下能使用到的部分。

今年初開業的Hong Lu保險事務所，由於獲得廣大華人 的信賴與支持，不僅獲得最佳新人獎，還連連贏得每月最佳事務所。因著業務快速擴張，特別公開誠聘保險經紀業務員。這項職務的待遇優越，提供專業知識培訓與考照，要求中英文說寫與基礎電腦文書及考保險執照能力。希望大家能一起創造理想事業，成就自我，決勝未來。簡歷電郵至：[email protected]。

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