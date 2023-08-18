課堂讀性別認同書 喬州師遭解雇案翻轉

喬州卡布郡Due West小學教師林德爾(Katie Rinderle)因為在課堂上閱讀一本有關性別流動性的書籍而被該學區逐出教室，但此決定遭仲裁小組否決。(美聯社)

由三名退休教育者組成的仲裁庭(tribunal)否決了喬治亞州卡布郡(Cobb)學區 解雇一名教師的建議，該教師因被指控在其授課的5年級班上，向學生讀了一本有關性別認同是動態變化的書籍，而被學區開除。

該小組的舉動為Due West小學教師林德爾(Katie Rinderle)保住工作飯碗鋪平了道路。但亞特蘭大 憲報(AJC)指出，卡布郡校董會擁有最終決定權。

該小組日前舉行了為期兩天的聽證會，就林德爾是否應該因為讀斯圖爾特(Scott Stuart)的圖畫書《我的影子是紫色》(My Shadow is Purple)而被解雇一事做出決定。

該案引起了廣泛關注，因為它牽涉了公校教師可在課堂上教授什麼內容、學區可多大程度控制教師以及家長是否可否決其不喜歡的教學。此案發生同時，正值全美保守派人士強烈反對校園內有關LGBTQ科目的書籍和教學的風潮中。

喬州 第二大學區卡布郡的官員表示，林德爾違反了學區禁止教授有爭議科目的規定，並在收到家長投訴後決定將其解雇。據了解，她是喬州第一位因此規定而面臨解雇的公校教師。該規定是喬州新制定的州法，要求教師在課堂上提出潛在敏感話題時須先獲得批准。

但由學區指定的三人仲裁庭審理此案，駁回了學區終止雇傭關係的建議。

「我感謝仲裁庭審理我的案件並決定不解雇我，」林德爾在透過南方貧困法律中心(Southern Poverty Law Center)發給亞特蘭大憲報的聲明中說。「然而我沒有違反任何政策，且此一調查結果仍然不公正且具有懲罰性。這些所謂的政策十分模糊，學區從未提供足夠的指導，讓我知道課堂上教學允許和不允許什麼。」

校董會將在近期會議上選擇採納、拒絕或修改仲裁庭的決定。