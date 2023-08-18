沙凡納市中心廣場 8/24表決新名

沙凡納市府為位於市中心，舊名為卡爾霍恩(Calhoun Square)的廣場提出了六個改名的決選名單，其中四位是非裔。(美聯社)

在喬治亞州最古老城市沙凡納(Savannah) 一處原以支持奴隸制的一位白人前副總統為名的廣場，決定改名後的九個月，終於提出六個可能新名，並於下周由市議會舉行投票 選出最終名稱。

六個名字中包括四位非裔 ：牧師、曾為奴隸並辦學教導非裔識字的婦女、民權英雄和陸軍飛行員，另外還有殖民時期時居住在該地的美洲原住民，和一群在1950年代協助保存該市遺跡的婦女。

兩個公民諮詢小組已向沙凡納市議會提交了六個名字供其考慮，並將於8月24日就廣場新名稱進行投票。入圍 名單中沒有一個是白人，這與該城過往作風大相徑庭。

當地歷史遺址和紀念碑委員會主席門羅(Kristopher Monroe)表示，無論最終選擇什麼名字，都將代表沙凡納的更多元、更多樣。

這個位於該市市中心的廣場，有著高大的橡樹及盛開的杜鵑花，自去年11月10日市議會投票決定取消卡爾霍恩廣場(Calhoun Square)名稱以來，就一直沒有選出新的名字。

170多年來，這個廣場以南卡羅來納州政治家卡爾霍恩(John C. Calhoun)為命。卡爾霍恩曾在國會任職，並曾任兩屆副總統。

卡爾霍恩是內戰前幾十年，十分支持奴隸制的人士之一，這使他成為種族正義倡導者的目標，他們要求清除公共場所紀念南部邦聯(Confederacy)和白人至上主義者的雕像和其他標誌。

在沙凡納講述黑人歷史的導遊岡恩(Gunn)說，「我們很榮幸地說我們可以拿掉卡爾霍恩的名字。」

岡恩領導的活動人士表示，希望該廣場能以紀念泰勒(Susie King Taylor)為名。泰勒在內戰期間擔任護士協助聯邦軍，並為解放的非裔兒童開辦了多所學校。

其他入圍者還包括萊爾牧師(Rev. George Leile)，他於1777年在沙凡納建立了美國最古老的黑人教堂之一。W.W. Law領導了民權運動，於1963年和平廢除了該市學校、商店和餐館的種族隔離。陸軍少校卡彭特(Clayton Carpenter)是名特種作戰飛行員，他在2014年的一次直升機失事中救了他的機組人員但自己卻不幸罹難。

其他入圍名稱還包括「克里克廣場」(Creek Square)和「七姐妹廣場」(Seven Sisters Square)，前者代表1733年英國殖民時居住在該地的美洲原住民，後者代表1950年代發起沙凡納歷史保護運動以保護老舊建築物的女性活動家。

但並非所有人都同意卡爾霍恩被除名。沙凡納居民圖特爾(David Tootle)上個月提起訴訟，要求查塔姆郡(Chatham)法官阻止市議會即將舉行的投票。他表示，將卡爾霍恩的名稱標牌除去，違反了2019年喬州的一項法律，該法律旨在保護聯邦紀念碑等公共紀念碑不被拆除，他說，「我不同意他所做的某些事情，但這並不能抹殺他對國家的貢獻。」

沙凡納市長強森(Van Johnson)則說該市沒有違反州法。他表示，該市擁有該廣場，有權選擇其名稱。