北卡洛麗中校夏令營 洋溢台灣味

夏令營部分師生和義工合照。(記者王明心／攝影)

北卡洛麗中文學校(RCLS)日前在洛麗華人 基督教會(RCCC)舉行夏令營，整個營會充滿台灣風味，對在美成長的台裔二代是難得的體驗機會。

營主任陳翰儀表示，她想用台灣特色來宣傳台灣。去年班級名稱用台灣盛產的水果取名，今年用台灣發明且名聞世界的珍珠奶茶，5至6歲班是草莓珍珠、7至9歲班是芒果珍珠、10至12歲是抹茶珍珠、13至15歲是黑糖珍珠。

她說她心目中理想的中文學校夏令營除了幫助學生複習中文和傳統文藝、向非該校學生和家人介紹台灣和中華文化外，也能讓孩子們在暑期快樂學習、分享、安全玩樂、並釋放精力，設計出的課程包括台灣節慶、台灣童玩、台灣名勝 、國畫、書法 、舞蹈、扯鈴、中國結、象棋、美勞、打擊樂器、體能活動等。

在這樣的號召下，老師們莫不全力以赴，精心備課。負責教導布袋戲和歌仔戲的叢蓓怡利用學生美勞課做的布袋戲偶和臉譜，讓學生學習布袋戲的由來、使用樂器、操作戲偶、認識歌仔戲中的生旦淨丑、基本手勢、區分指法、觀看白蛇傳來辨別所學角色，並讓小朋友自己編戲演戲。

教授台灣童玩和台灣名勝的林佳穎帶著孩子認識起源於亞洲的扯鈴、陀螺、摺紙、風箏，也請學生們扮演協助找出Mr. Q下落的偵探，在解開線索的過程中，深入了解台北101及九份二個景點的特色。

教導國畫和書法的蕭如珍選擇較具現代感的字讓孩子練習書法、學習畫竹子、葡萄、蘭花，並將學習成果應用到製作卡片、書籤、團扇、創意臉譜上。她也教授節慶，除了中秋節和七夕，還介紹台灣原住民的豐年慶，解說由來和傳說。陳淑美教孩子們用中國結編織小娃娃、蜻蜓、如意手鐲、鑰匙鏈。

烹飪課和每天的餐飲充分表現台灣風味，營養和美味兼具。烹飪老師陳有儀說，許多小朋友到營區的第一件事是問今天要吃什麼。她帶著孩子製作湯圓、車輪餅、冰皮月餅、珍珠奶茶。本身是營養學博士和北卡註冊營養師的營主任陳翰儀，不但精心設計午餐和下午茶點心菜單，還帶著義工家長和老師們每天在廚房花費數小時準備肉燥麵、手工豬肉水餃、紅龜粿、潤餅、麥仔煎餅、仙草愛玉、刨冰等。來自東南亞的專業廚師也熱心相助，到場烹煮泰式炒飯、泰式炒米粉、壽司，擴展學生的亞洲味蕾。